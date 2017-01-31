Западные СМИ обвиняют Россию в помощи Талибану

Если кто-то было подумал, что американским СМИ уже невозможно проявлять большего злопыхательства, то это не так- недавно они поразили всех следующим: «Талибан – новый джихадистский любимчик России. С целью подрыва НАТО Россия налаживает отношения с афганскими экстремистами, несмотря на их связи с Аль-Каидой».

Это не галлюцинация. Это настоящая новостная статья, в которой утверждается, что Россия заигрывает с Талибаном, и это очень-очень плохо, так как (только подумать!) теперь Талибан – это та же Аль-Каида. А ведь принято считать, что такие связанные с Аль-Каидой группировки, как Фронт ан-Нусра, являются «умеренными»!

И как же Россия сотрудничает с Талибаном? Может быть, Россия посылает оружие для борьбы с афганскими и американскими силами? Москва «случайно» сбрасывает бомбы на американскую базу в Афганистане, что ведёт к укреплению Талибана? Нет, Кремлю ставится в вину кое-что более существенное:

«Согласно информации агентства Рейтер, Захарова заявила, что Китай, Пакистан и Россия совместно решили выработать «гибкий подход с целью убрать из списка санкций [ООН] некоторые фигуры [Талибана], что помогло бы установить мирный диалог между Кабулом и Талибским движением».

Как же так? Россия совместно с Китаем и Пакистаном стремится создать условия для мирного диалога и прекращения конфликта, который длится в регионе вот уже на протяжении полутора десятков лет? Поразительно!

Как уже отмечалось ранее:

«И неважно, что Пакистан и Саудовская Аравия получили от США зелёный свет на формирование и затем признание движения Талибан в Афганистане в 90-ых годах, пока Россия продолжала поддерживать направленный против них так называемый «Северный альянс». Теперь Россию обвиняют в том, что после 15 лет американской оккупации ситуация настолько ухудшилась, что в Афганистане появился ИГИЛ (запрещённая в России организация). Или, как сказал бы Буш, в «создании комфортных условий для террористов.

Штаты постоянно заявляли, что в случае с Афганистаном следует сначала подавить врага, а затем вести переговоры о мире с «умеренным движением Талибан». России не нужно было признавать Талибан, потому что это уже давно сделали США».

Но бывает и хуже. Вот что пишет ресурс Business Insider под заголовком «Россия помогает движению Талибан»:

«В восьмидесятых годах США поддерживала «борцов за свободу» в Афганистане в их борьбе с Советским Союзом. Затем эти «борцы» положили начало движению Талибан. Видимо, Россия решила это припомнить. Как сообщается, Москва установила контакты с повстанцами из движения Талибан, чтобы поделиться информацией и объединить усилия в борьбе против местных формирований ИГИЛ».

Итак, США создали, обучили и финансировали моджахедов, чтобы те воевали с Советским Союзом, а теперь Россия «отвечает взаимностью» … делясь информацией с движением Талибан о террористических группировках, действующих в регионе? Абсурд.

Помогает ли Россия Талибану? Нет, но некоторых в этом не переубедить.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (3 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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