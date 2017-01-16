Британия может остаться одна в своём противостоянии с Россией

До сих пор не угасает скандал, связанный с Дональдом Трампом и досье с компроматом на него. В Великобритании масла в огонь подливает тот факт, что отставной шпион, который сфабриковал документы, оказался британцем, что особенно взволновало британских газетных писак. Человек, о котором идёт речь, Кристофер Стил, в настоящее время скрывается от всех, попросив соседей перед тем, как исчезнуть, присмотреть за домашними кошками.

Несмотря на то, в представленных документах содержатся очевидные ошибки, Стил считается среди сотрудников разведки достаточно ответственным человеком, не замеченным ранее в распространении неподтверждённых слухов, что явилось одной из причин, почему американская разведка начала расследование этого дела.

Британская пресса пестрит сообщениями о «роли Великобритании в досье на Трампа» в Telegraph, о том, что за досье Трампа стоит «заслуживающий доверия бывший сотрудник МИ-6 — в Guardian, или «британском шпионе в бегах» в онлайн газете i newspaper.

Но об этом пишут не только британские СМИ, но и российское правительство. «Сотрудники МИ-6 никогда не бывают бывшими», — написано в твиттере посольства России, обвиняющего Великобританию в «плетении интриг против обеих сторон — против России и президента США». «Кремль обвиняет Великобританию в сексуальных нападках на Трампа», — пишет Mail.

В другом случае председатель Комитета по иностранным делам Криспин Блант предупреждает, что отношения между Великобританией и Россией «настолько плохи, насколько это возможно» в мирное время.

Хотя большая часть компромата на Трампа касается привлекающих внимание общества рассуждений, попался ли он или нет в «медовую ловушку» российских спецслужб, главное в том, что человек, которые менее чем через неделю должен стать президентом Соединённых Штатов, намеренно или путём угроз, не собирается быть надёжным другом Соединённого Королевства в борьбе с Россией.

Хотя Эмануэль Макрон ещё может попасть во второй тур президентских выборов во Франции, по-прежнему существует большая вероятность, что окончательный выбор французские избиратели будут делать между выгодными для России Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен.

По разным причинам Великобритания со своей антироссийской позицией, вероятно, останется в полном одиночестве.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x