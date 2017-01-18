Краткосрочные и долгосрочные перспективы России с точки зрения американского историка

Если бы головорезы из группировки ДАИШ не были так заняты обезглавливанием людей, мы могли бы уделять больше внимания другой давней враждебной силе — России. Российская империя была важным объектом западного внимания с 19 века, когда отсталая, заснеженная глушь пришла в движение и сумела завоевать и колонизировать все страны Центральной Азии (старый Шелковый Путь), вплоть до китайской границы и Тихого океана. Они контролировали 11 часовых поясов и вполне заслуживали внимательного отношения.

Россия была империей, начиная с 18 века, и этот процесс был лишь временно прерван Русской революцией. После того, как коммунисты на короткое время признали независимость бывших российских колоний, вскоре они вновь подчинили их в рамках нового имперского объединения — Союза Советских Социалистических Республик. После долгой холодной войны с Западом эта империя также распалась, и Россия вновь на короткий период превратилась в отдельную страну, в то время как ее имперские владения получили (или вернули) независимость.

Сегодня Россией управляет искусный политик, целенаправленно реализующий программу восстановления былой имперской славы. Он современный, образованный человек, в прошлом советский разведчик, и, что весьма необычно для русских, непьющий. Его мозг не затуманен водкой в отличие от многих его предшественников. Он испытывает с трудом скрываемое негодование по поводу распада Советского Союза и превращения Соединенных Штатов в единого мирового гегемона.

Либеральная демократия явно не для него. Давняя традиция автократического правления в России представляется ему гораздо более естественной, как, к сожалению, и большинству российских избирателей. Жестокая история России преподала народу урок, что лучше уж дьявол, которого ты знаешь, чем анархия и хаос без него.

При анализе ситуации в России всегда следует принимать во внимание несколько фактов:

Россия может проецировать силу за рубежом только путём проведения военной операции с привлечением сухопутных войск, концентрируясь на захвате буферных зон в ближнем зарубежье. Это объясняет, почему Украина так важна для Москвы.

Военно-морская мощь России всегда была недостаточной. Основная часть ее территориальных вод скована льдами большую часть года, причем выходы в открытое море настолько ограничены, что их легко держать под контролем. Соединенные Штаты могут отслеживать каждую подводную лодку или надводный корабль, покидающие свои заснеженные базы.

Лишь на Черном море расположены военно-морские базы, омываемые незамерзающими водами, чем и объясняется недавний захват Крыма. Тем не менее, также хорошо известно, что российские надводные корабли находятся в плачевном состоянии, как и подводные лодки. В недавнем прошлом сообщалось об ужасной аварии, когда погибли все находившиеся на борту моряки. Россия не может быть великой морской державой, подобно Британии или США. Даже Япония в 1906 году нанесла русским поражение в Порт-Морсби (так в тексте, прим. mixednews), ставшее для них национальным позором.

В российской армии всегда царили жёсткие порядки, а военная служба по призыву неизбежно связана с коррупцией, поскольку обеспеченные люди всячески стремятся ее избежать. Великий писатель 19 века Лев Толстой, который сам был офицером в царской армии, писал, что российский офицерский корпус едва мог общаться с невежественными рекрутами, в то время как приказы они получали от старших офицеров, принадлежащих к узкому кругу аристократии.

Во время первой мировой войны, несмотря на то, что солдаты отличались храбростью, преданностью и исполнительностью, в боях с современными армиями русская пехота часто оказывалась в проигрышном положении. «Триединство Царя, веры и отечества по-прежнему было способно пробудить бездумную храбрость, но поражения и пьянство могли быстро привести к разложению и пренебрежению полковыми знаменами и иконами», — писал Джон Киган в своей книге «Первая мировая война». Хотя сегодняшние солдаты несравнимо грамотней, они сталкивались с большими трудностями в Афганистане, причем по той же самой причине, которая имело место в ходе первой мировой войны — плохое руководство.

Давний враг России, Турция, до сих пор контролирует выходы из Черного моря, что затрудняет проход кораблей российского флота через проливы, а кроме того турецкий флот гораздо более современный и существенно превосходит российский по численности.

Численность населения России сократилась с 1950 года вдвое, в то время как население ее мусульманских субъектов в Центральной Азии растет. Это является большой потенциальной угрозой. Нефти и продуктов нефтепереработки, являющихся основным источником дохода российской экономики, недостаточно для процветания современного государства в долгосрочной перспективе. Россия не производит ничего такого, что кто-нибудь захотел бы купить. Страна является возмутителем спокойствия на международной арене, использующим хакеров и дезинформацию для дестабилизации демократических стран.

Автор доктор Лаина Фархат-Хольцман – историк, преподаватель, пишущий редактор ресурса FamilySecurityMatters.org

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x