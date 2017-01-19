Россия добудет в 2017 году рекордное количество нефти

Цены на нефть во вторник изменились незначительно, а прогнозируемая рекордная добыча нефти в России в 2017 году поможет компенсировать снижение курса доллара США, в то время как в Саудовской Аравии решили прислушаться к соглашению ОПЕК о сокращении объёмов добычи.

Цена фьючерсов Brent возросла на 5 центов или 0,1 процента и составила 55,91 долларов за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate поднялась в цене на 32 цента (до 52,69 долларов). В начале дня рост этих фьючерсов составлял 1 доллар.

Ранее ожидалось, что объёмы добычи нефти в США и России возрастут, а соглашение Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи не вызовет энтузиазма у участников.

Не исключено, что Россия достигнет рекордного уровня добычи нефти за весь постсоветский период в 2017 году после снятия ограничения на производство нефти в июне, сообщают аналитики Reuters.

«Стремительно увеличивающиеся объёмы добычи в Ливии, Иране, Ираке и Нигерии нейтрализуют эффект от ограничения производства в странах ОПЕК и России», — заявил глава чикагской консалтинговой компании Ritterbusch & Associates Джим Риттербуш.

Риттербуш также заметил, что растут объёмы производства нефти в США, и в конце квартала добыча составит примерно 9,2 млн. баррелей в сутки.

Трейдеры говорят, что на цене нефти в прошлый вторник сказалось решение крупнейшего экспортёра Саудовской Аравии снизить уровень добычи, соблюдая условия соглашения между ОПЕК и другими поставщиками, среди которых оказалась и Россия.

По условиям соглашения ОПЕК Россия и другие не входящие в организацию государства обязуются снизить добычу нефти до 1,8 млн. баррелей в сутки сроком на полгода, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Объём экспорта нефти через южный терминал Ирака снизился в январе, и это свидетельствует о том, что второй по уровню экспорта участник ОПЕК стремится выполнить условия соглашения.

Курс доллара снизился на 0,7 процента после заявлений Дональда Трампа о том, что сильный доллар вредит конкурентоспособности США. Слабый доллар, в то же время, делает выгодной покупку сырья по долларовой цене в странах с другой валютой.

Недельные запасы нефти в хранилищах американского города Кушинг в штате Оклахома на тринадцатое января составляют 756 тыс. баррелей, хотя ещё шестого января правительство сообщало о том, что запасы составляли 580 тыс. баррелей. Данные были предоставлены компанией Genscape.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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