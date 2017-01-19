Что означает новая американо-российская разрядка напряженности для Китая

Менее чем за месяц до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность, его внешняя политика привлекает к себе всеобщее внимание, поскольку она способна оказать большое влияние на другие страны. В новом составе советников Трампа по внешней политике пророссийски настроенные фигуры составляют большинство, а нефтяной магнат Рекс Тиллерсон, давно известный своими дружественными связями с Россией, назначен госсекретарем США.

Как правило, смена президента в США открывает окно возможностей для улучшения отношений Америки с Россией. Учитывая предвыборный манифест Трампа и его дипломатическую команду, американо-российские отношения, упавшие до самого низкого уровня со времен холодной войны, по всей вероятности, ожидают существенные улучшения после того, как Трамп будет приведен к присяге.

При сложившихся обстоятельствах многие наблюдатели опасаются, что эти улучшения усилят внешнее давление на Китай и разрушат совместные планы Китая и России, направленные на противодействие Западу. Однако, это ложное представление, поскольку весьма сомнительно, что Трамп на самом деле серьезно укрепит связи США с Россией.

Разумеется, некоторые улучшения все же произойдут. В конце концов, противостояние не отвечает ни интересам США, ни России, а кроме того как у Трампа, так и у российского президента Владимира Путина есть желание укрепить двусторонние связи. Однако, как отмечают многие наблюдатели, личная высокая оценка Путина, которую Трамп озвучивал в ходе предвыборной кампании, вряд ли превратится в мотивацию для серьезных дипломатических перемен в позитивном направлении.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что после вступления Трампа в должность речь скорее может идти о разрядке напряженности, чем о существенном улучшении американо-российских отношений. Трамп во многом зависит от наиболее консервативной части республиканцев, которые вовсе не испытывают теплых чувств к России. Например, сенатор-республиканец Митч Макконнелл недавно выступал с резкими комментариями против России и Путина.

Траектория американо-российских отношений определяется тремя основными факторами: острые конфликтные точки, по которым две страны имеют противоположные мнения, такие как Сирия и Украина, архитектура безопасности в Европе и видение мирового порядка.

Конфронтация между США и Россией из-за Сирии может быть ослаблена, поскольку Трамп и Путин оба хотят разгромить группировку Исламское Государство (ДАИШ), но маловероятно, что они готовы пойти на компромисс по вопросу будущего распределения власти в Сирии. Самым большим препятствием в отношении украинского кризиса является будущий статус Крыма, по которому Трамп вряд ли может пойти на уступки.

Что касается европейской безопасности, США не пойдут на уступки России по важнейшему вопросу о расширении НАТО на восток и развертыванию противоракетных систем. В частности, Трамп уже отступил от своих предвыборных обещаний по этой проблеме и дал понять, что не намерен уменьшать поддержку НАТО. Кроме того, Трамп поставит национальные интересы выше абстрактных ценностей. Его политическая философия сочетает в себе реализм и прагматизм, но не заходит столь далеко как изоляционизм. Он действительно потребовал, чтобы союзники США несли справедливую долю расходов, однако Трамп никогда не откажется от роли США в стабилизации мирового порядка.

Любые перемены в отношениях между США и Россией будут оказывать определенное влияние на Китай, учитывая их трехсторонние связи. Китай выступает за независимые двусторонние отношения между странами, но его нынешние прочные связи с Россией, безусловно, стали результатом растущего внешнего давления. В этих условиях они выдвинули ряд инициатив, таких как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, а также взаимодействие между «Экономическим поясом Шелкового пути» и Евразийским экономическим союзом, в попытке добиться большего веса в международной политике, где повестку дня определяют западные страны.

По мере сужения разрыва между США и Китаем с точки зрения экономической и военной мощи, обе страны будут вступать во все более жесткую стратегическую конфронтацию, и трения между ними будут нарастать. Во время предвыборной кампании Трамп не указывал на Россию как на главную угрозу для США, но неоднократно упоминал о необходимости уравновесить рост влияния Китая.

Во время его президентства, Китаю возможно потребуется большая стратегическая поддержка со стороны России, а давление, которое США оказывают на Россию в связи с ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке, не уменьшится. На этом фоне общие стратегические интересы, которые подталкивают Китай и Россию к совместной борьбе против внешнего давления, будут определять взаимодействие двух этих стран с Соединенными Штатами.

Независимо от любых изменений в отношениях между Россией и США, Китай на этом этапе должен сохранять стратегическую направленность и придерживаться своих основных целей. В то же время, Китаю необходимо взять на себя инициативу в том, что касается влияния или даже определения международной повестки дня, и представить свою собственную концепцию международного порядка.

Автор, Цуй Хэн – докторант Центра исследований России в Восточно-Китайском педагогическом университете

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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