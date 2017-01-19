Аналитик Carlsberg: ситуация на российском рынке кардинально улучшилась, и это выгодно западному бизнесу

Аналитик, который сотрудничает с компанией Carlsberg A/S дольше, чем кто-либо другой, заявил, что улучшение политической и экономической ситуации в России сыграет на руку производителю пива. Россия для Carlsberg является самым большим рынком сбыта, и проблемы, которые он доставлял компании на протяжении последних семи лет, в будущем должны закончиться.

«Некоторые факты указывают на то, что в России ситуация улучшается, и компании Carlsberg это выгодно», — говорит в интервью аналитик Франс Хойе, который сотрудничал с пивоваренной компанией несколько десятилетий, застав и период холодной войны. Хойе заявил, что благодаря росту цен на нефть, растёт и курс рубля, и «скорее всего, в ближайшем будущем с России снимут санкции».

Курс рубля и цены на нефть растут в тандеме



В развитие российского рынка Carlsberg вкладывал огромные суммы, и это были самые крупные инвестиции в истории датской компании. Специалисты не просчитались, и в 2009 году продажи в России составляли половину общей прибыли. Затем российская экономика пережила несколько ударов, включая заметный спад, снижение цен на нефть, санкции Запада и повышение налога на алкогольную продукцию. В результате доход Carlsberg составил лишь пятую часть от предыдущих показателей.

Санкции Трампа

Политическая ситуация меняется, и особенно этому способствует избрание президентом США Дональда Трампа, который открыто симпатизирует Путину.

«Есть основания предполагать, что Трамп избавит Россию от санкций, что, конечно, будет выгодно и для компании Carlsberg», — рассказывает Хойе, возглавляющий в настоящее время отдел аналитики банка Jyske Bank. «Трамп говорит о многих вещах, и сложно предугадать, что из запланированного воплотится в жизнь. Однако не исключено, что Запад будет воспринимать Россию прагматично, и от этого компания Carlsberg только выиграет».

Шестидесятилетний датчанин Хойе работает в Carlsberg с 1985-го (в этот год Михаил Горбачёв стал генеральным секретарем ЦК КПСС), и в списке из 38 аналитиков на сайте для инвесторов Carlsberg он занимает лидирующую позицию. За Хойе следует другой «старожил» компании, Эндрю Холланд, который сотрудничает с Carlsberg с 1996-го, согласно информации на сайте.

«На протяжении семи лет компания получала из России неутешительные новости, что негативно отражалось на репутации этой части рынка, — говорит Хойе. — Ожидается, что сначала ситуация нейтрализуется, а затем вернутся времена былого успеха, и российский рынок Carlsberg будет приносить прибыль».

Хойе вспоминает, что до того, как основной проблемой компании стали неудачи на российском рынке, аналитики указывали на необходимость осваивать новые территории, одолеть конкурентов в ценовой политике и поддерживать на плаву заводы Carslberg. По словам Хойе, компания испытывала типичные для всей индустрии трудности.

Последствия выборов

Кризис в России, судя по всему, идёт на спад. После прошедших в ноябре выборов президента США аналитики Carlsberg изменили прогнозируемую прибыль в сторону увеличения, учитывая высокий уровень продаж в Восточной Европе. Генеральный директор компании Кеес т’Харт заявил, что стабильно падающие показатели компании начали расти, но «Россия есть Россия, и требуется выждать некоторое время». Избрание Трампа президентом т’Харт комментировать отказался.

Хойе утверждает, что улучшение ситуации на российском рынке не только увеличит продажи, но и позволит освободить ресурсы для работы над продвижением марки в других регионах.

«Если продажи в России стабилизируются, компания Carlsberg сможет обратить внимание на другие территории, раскрывая весь потенциал устоявшегося бренда и увеличивая свой доход», — говорит Хойе.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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