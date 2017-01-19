Более половины результатов испытаний новых медицинских препаратов запятнаны финансовыми конфликтами интересов

Согласно выводам исследования, опубликованным в «Британском медицинском журнале», более половины испытаний эффективности лекарственных препаратов, возможно, в той или иной степени запятнаны финансовыми конфликтами интересов.

Группа экспертов изучала связь между финансовыми отношениями руководителей подобных исследований и результатами этих испытаний на основе случайной выборки почти 200 испытаний, проведенных с 2013 года. Основное внимание было сфокусировано на тех испытаниях, целью которых было установить эффективность тех или иных лекарственных препаратов, поскольку именно эти результаты оказывают наибольшее влияние как на клиническую практику, так и на расходы в сфере здравоохранения.

Как удалось установить, в целом около 58 процентов руководителей клинических испытаний имели финансовые связи с фармацевтической индустрией, в том числе речь идет об оплате транспортных расходов, гонорарах, оплате консультативной работы и приобретении акций. Расследование показало, что в таких клинических испытаниях вероятность позитивного результата была значительно выше, чем в других.

Даже после учета таких факторов, которые могли повлиять на результаты, как источник финансирования и размер выборки, финансовые связи по-прежнему в значительной степени оказались кореллированы с положительными результатами клинических испытаний.

Авторы доклада указывают на возможные механизмы, связывающие финансирование фармацевтической индустрии, финансовые связи и результаты клинических испытаний, такие как предвзятость, выражающаяся в выборочной отчетности, отсутствие публикаций и ненадлежащий анализ.

В своем комментарии по данной проблеме Андреас Лунд из университета Южной Дании и Лиза Вего из Сиднейского университета подчеркивают, что их анализ носит характер наблюдений и не может быть использован для вынесения заключений о причинно-следственной связи.

Тем не менее, учитывая важность сотрудничества между промышленностью и академической наукой в развитии новых методов лечения, они заявили о необходимости нового исследования, которое должно установить, каким образом финансирование со стороны промышленности и финансовые связи могут повлиять на результаты испытаний.

Упомянутые двое исследователей призывают авторов обмениваться данными и участвовать в испытаниях, финансируемых фармацевтической индустрией, только в тех случаях, когда данные доступны общественности. Кроме того, по их мнению, журналы могут также помочь, если станут отвергать исследования авторов, которые не раскрывают своих финансовых связей. Роль спонсоров или компаний, с которыми у авторов существуют отношения, также должна быть прозрачной, утверждают они.

В заключение Андреас Лунд и Лиза Вего пишут : «В то же время клинические испытания препаратов, проведенные с финансированием со стороны фармацевтической индустрии, а также при наличии у авторов финансовых связей, следует интерпретировать с осторожностью, до тех пор пока вся соответствующая информация не будет полностью раскрыта и опубликована».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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