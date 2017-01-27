Бывший эксперт ЦРУ: возможности России демонстрировать военную мощь на Тихом океане крайне ограничены

Невозможно отрицать, что Россия является одним из ведущих экспортеров оружия в мире. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Россия в последние годы стала вторым крупнейшим продавцом оружия, причем на ее долю приходится четверть общего объема мирового рынка.

Все самые крупные заказчики российской военной продукции находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около двух третей вооружений, экспортируемых Москвой, по данным SIPRI, направляются в Азию. Так, например, Индия и Вьетнам закупают большую часть импортируемых вооружений именно в России.

Даже Китай возобновил закупки российских вооружений, чтобы заполнить бреши в своем военно-промышленном комплексе. Реактивные двигатели, современные зенитно-ракетные комплексы, а также транспортные самолеты возглавляют список статей российского оружейного экспорта в Китай. Что особенно важно, в 2015 году Пекин подписал с Москвой контракт на сумму в 2 миллиарда долларов о покупке двух десятков сверхманевренных истребителей Су-35. Этот самолет является жемчужиной арсенала современной российской боевой авиации, и его экспорт имеет огромное значение.

Однако, несмотря на успехи на международном рынке вооружений, российские вооруженные силы остаются слабыми. Военный бюджет страны в 2015 году, по данным того же SIPRI, составлял лишь треть от китайского и едва ли 10 процентов от американского. Фактически, Россия расходует на военные нужды лишь немногим больше, чем Британия и Франция. Несмотря на обещания Путина не урезать расходы на оборону в условиях экономического спада, российское правительство в конце прошлого года все же сократило военный бюджет на 30 процентов.

В результате российские вооруженные силы, долгое время страдавшие от недостаточного финансирования на протяжении 1990-х и 2000-х годов, снова оказались под ударом, когда уже было наметилось восстановление. Теперь могут быть приостановлены важные программы военно-научных исследований и разработок. Так, например, программа создания истребителя пятого поколения ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), которая уже более чем на 10 лет отстает от графика, скорее всего, будет вновь отложена. Помимо закупок бюджетные сокращения коснутся также военной подготовки и строительства.

Исходя из этого, долгожданная всесторонняя модернизация российских вооруженных сил, по всей вероятности, будет отсрочена на длительный срок. Это серьезно подорвет способность России демонстрировать силу даже в непосредственной близости от своих границ.

Слабые стороны России в военном отношении, пожалуй, наиболее ярко проявляются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее военная мощь на Дальнем Востоке лучше всего иллюстрируется военно-морским присутствием, то есть Тихоокеанским флотом России, базирующимся во Владивостоке.

Во время холодной войны советский Тихоокеанский флот подвергся масштабному укреплению. Почти третья часть всех советских военно-морских активов направлялись в район Тихого океана. В его состав входили два авианесущих корабля, тяжёлый атомный крейсер и более 100 подводных лодок. Сегодняшний Тихоокеанский флот является лишь слабой тенью советского. Устаревший арсенал продолжает эксплуатироваться, большая часть находящихся в строю кораблей была построена до 1990-х годов, то есть ещё в прошлом веке.

Фактически на вооружении ТОФа имеется лишь два современных корабля. Это атомные ракетные подводные лодки класса «Борей», вооруженные новыми баллистическими ракетами РСМ-56 «Булава. Возможно, на Тихом океане будут развернуты еще две субмарины класса «Борей», а также несколько дополнительных дизель-электрических подводных лодок класса «Кило» (обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских субмарин: проект 877 «Палтус» и проект 636 «Варшавянка»). Однако, дальнейшие планы модернизации ТОФа вызывают все большее сомнение, учитывая бюджетные сокращения. В частности, флот остался без долгожданного десантного корабля типа «Мистраль», построенного во Франции. Париж отказался от передачи судна в связи с крымским кризисом.

Таким образом, способность России демонстрировать военную мощь на Тихом океане крайне ограничена, если такая возможность вообще существует. Последние крупные учения на Дальнем Востоке «Восток-2014» состоялись более двух лет назад.

В целом, российский Тихоокеанский флот преобразуется главным образом в силу стратегического сдерживания. Исходя из этого, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту станут, вероятно, его ключевым активом, а надводные корабли будут заниматься охраной побережья или баз.

Вообще-то, подобные шаги соответствуют динамике событий и на других российских флотах. Так, например, Россия инвестирует значительные средства в модернизацию Северного флота с главной базой в Североморске на Кольском полуострове. На Северном флоте находятся основные морские стратегические ядерные силы, которые несут боевые службы в арктических водах. Таким образом, наиболее важные элементы наращивания сил в арктическом регионе носят стратегический характер, о чем свидетельствует развертывание нескольких ракетных подводных лодок класса «Борей» на Северном флоте. Как и в случае с Тихоокеанским флотом, остальным силам ВМФ, похоже, не будет уделяться особого внимания.

Бывший президент Обама однажды отметил, что Россия, в сущности, является региональной державой, способной угрожать только своим соседям, с которыми у нее есть общие границы. По большей части это утверждение будет оставаться справедливым в течение ближайшего времени, хотя такая ситуация вряд ли может считаться комфортной с точки зрения таких стран как, например, Эстония. Однако, если вести речь об Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно сказать, что как военное, так и политическое влияние России здесь будет по-прежнему крайне ограничено.

Автор, Ричард Бицингер – в прошлом эксперт ЦРУ США, в настоящее время старший научный сотрудник сингапурской школы международных исследований имени Синнатамби Раджаратнама

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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