Ближневосточные амбиции России растут вместе с военными успехами Сирии

Когда сирийское правительство и повстанцы на следующей неделе встретятся в Казахстане, шансы на то, что воюющие стороны придут к политическому соглашению, которое положит конец шестилетней войне, представляются весьма сомнительными. Однако, для России, главного спонсора этих мирных переговоров, одна важнейшая цель уже достигнута: сами по себе переговоры являются сигналом о том, что Россия вернулась на Ближний Восток в качестве ключевого игрока.

Подпись к изображению: Солдаты российской армии патрулируют древний сирийский город Пальмира



Благодаря 15-месячной кампании бомбовых ударов по объектам оппозиции в Сирии, а также умелому и дальновидному политическому маневрированию, Москва спасла президента Башара аль-Асада от поражения, склонила военный баланс сил в его пользу и проложила путь к общенациональному соглашению о перемирии. Российские чиновники теперь наслаждаются своим политическим триумфом. Не в последнюю очередь речь идет о том факте, что представители США приглашены в Астану в качестве гостей Москвы, что недвусмысленно указывает на ослабление американского влияния на фоне укрепления позиций России. Впрочем, ближневосточные амбиции Москвы на самом деле простираются значительно дальше.

«Политика администрации Обамы на Ближнем Востоке провалилась. Тогда мы вступили в игру», — заявил бывший посол России.

Ссылаясь на решающую роль России в освобождении в прошлом месяце правительственными войсками Башара аль-Асада второго по величине города Сирии Алеппо, эксперт по Ближнему Востоку в Европейском университете Санкт-Петербурга Николай Кожанов сказал, что аппетиты Москвы растут параллельно с реальными успехами на местах: «Сирия в настоящий момент рассматривается скорее не как цель сама по себе, а как своего рода средство для дальнейшего роста влияния в регионе».

Одним из главных факторов, побудивших Москву вмешаться в ближневосточный конфликт, стали опасные последствия так называемой «Арабской весны» 2011 года, которые привели к распространению хаоса и насилия по всему региону. По мнению экспертов по российской внешней политике, именно это убедило президента России Владимира Путина в том, что отказ от ключевой позиции на Ближнем Востоке, которую его страна унаследовала от бывшего Советского Союза, был серьезной политической ошибкой.

Этот региональный хаос усилил опасения Путина, что исламский терроризм может дестабилизировать саму Россию, а также бывшие советские республики в Центральной Азии. Кроме того, имеется и экономический стимул: Ближний Восток традиционно представлял собой крупный рынок сбыта российского оружия, представляющего собой важную статью экспорта страны. Среди основных импортеров выступали Египет, Сирия и Иран. Кроме того, Владимир Путин ищет в этом богатом нефтью и газом регионе инвестиционные возможности для российских компаний.

Москва уже использовала свое вмешательство в сирийский конфликт, чтобы утвердить себя в качестве важного партнера для региональных держав, независимо от их противоположных интересов: от Саудовской Аравии до Ирана и от Ирака до Израиля. Она также пытается расширить свою роль в качестве посредника в палестино-израильском конфликте. Так, на этой неделе в Москве прошли переговоры, призванные положить конец десятилетним внутренним разногласиям между палестинскими группировками, «ФАТХ», движением Махмуда Аббаса и «ХАМАС», военизированной организацией, контролирующей сектор Газа.

«Тот факт, что русские пригласили нас, указывает на то, что Россия готова принимать более активное участие в решении ближневосточных проблем», — заявил Мустафа Баргути, палестинский депутат и глава политической партии «Палестинская национальная инициатива».

Россия также проявляет активность в Ливии, охваченной конфликтом с момента восстания в 2011 году против покойного диктатора страны Муаммара Каддафи. Москва укрепляет связи с Халифой Хафтаром, генералом-перебежчиком, который контролирует большую часть восточной половины страны, где расположены важнейшие нефтедобывающие мощности. Генерал Хафтар, отказывающийся подчиняться правительству в Триполи, поддерживаемому ООН, дважды посещал Россию в прошлом году в поисках поддержки своей кампании против исламистских группировок.

На прошлой неделе он был приглашен на борт российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, откуда Хафтар провел видеоконференцию с министром обороны России Сергеем Шойгу. Этот визит на российский корабль, ставший самым убедительным свидетельством российской поддержки генерала, состоялся на фоне предупреждений о возможном возобновлении боевых действий между его самопровозглашенной Ливийской Национальной Армией и ополченцами, верными правительству в Триполи.

Россия заявляет, что по-прежнему привержена эмбарго на поставки оружия в Ливию, введенному ООН, однако укрепление отношений с генералом Хафтаром является для последнего важной поддержкой, в тот момент, когда его враги, похоже, терпят неудачу.

«Русские, как мне кажется, хотят вернуться к тем прочным связям, которые они имели с Каддафи, когда Россия пользовалась правом стоянки в порту Бенгази, — заявил старший научный сотрудник Европейского Совета по международным отношениям Маттиа Тоальдо. — Кроме того, они, возможно, надеются вернуть 4 миллиарда долларов задолженности, просроченной со времен Каддафи».

Бывший российский дипломат отметил, что действия Москвы в Ливии отражают тот факт, что Россия усвоила горькие уроки Ирака: отстранение от внутренних политических схваток в стране, где у вас имеются интересы, ведет к неминуемым потерям.

«Российская дипломатия в Ливии выходит на новый уровень. Они теперь уже не просто реагируют на события, но пытаются формировать обстановку, — заявил Николай Кожанов. — Идея Москвы, возможно, заключается в том, чтобы создать здесь такой режим, как в Алжире или Египте, который держит внутреннюю политическую ситуацию под строгим контролем и может выстраивать личные отношения с Путиным».

В Сирии к настоящему моменту Москва уже добилась многих целей. Она расширяет военно-морскую базу в Тартусе, а также авиабазу близ Латакии, обеспечивая себе крупный постоянный плацдарм для проецирования силы в регионе. Многие сирийцы говорят, что их страна находится под мощным влиянием России.

«Лучшим сценарием для Башара является контроль над Дамаском, — заявил Фирас Тлас, в прошлом влиятельный сирийский бизнес-магнат с мощными связами в правительстве, сбежавший из страны в 2012 году. — Однако, он знает, что на самом деле не вполне контролирует побережье, Тартус и Латакию – половина власти здесь принадлежит России».

Либеральные, неисламистские элементы сирийского оппозиционного спектра стали более спокойно относиться к роли России в стране, а некоторые даже считают ее позитивной: Москва уравновешивает не только влияние Ирана, еще одного покровителя Асада, но также сдерживает представителей непримиримой оппозиции, поддерживаемой Турцией.

И тем не менее, при всем своем возрождающемся ближневосточном влиянии, по мнению российских чиновников, Москва нуждается в том, чтобы США также играли важную роль в регионе. «Для стабилизации в регионе необходимо, чтобы Соединенные Штаты и Россия работали вместе», — сказал бывший посол России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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