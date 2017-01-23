Газпром демонстрирует позитивную динамику на фоне наращивания европейских продаж

Экономика и финансы Версия для печати

Российский Газпром в четверг заявил о росте прибыли в третьем квартале на фоне увеличения продаж природного газа на европейских рынках. После сообщения об убытках за тот же период 2015 года Газпром заявил о чистой прибыли в размере 1,6 миллиарда долларов. Выручка за третий квартал была несколько ниже, но объем реализованного на европейском рынке газа за девять месяцев минувшего года увеличился почти на 30 процентов.

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«Увеличение общего объема продаж было обеспечено в основном за счет роста продаж газа в Европу», — сообщила компания в своем финансовом отчете. Объемы продаж компенсировали снижение цен на топливо в период сокращения рынка в прошлом году. Европейская экономика на 25 процентов удовлетворяет свои потребности в природном газе за счет российских поставок, в то время как лидеры в Брюсселе выражают обеспокоенность по поводу методов ведения бизнеса Газпромом в регионе.

На прошлой неделе европейское руководство направило открытое письмо правительству Сербии, в котором говорится, что страна не выполнила своих обязательств по договорам в энергетическом секторе. Европейское Энергетическое сообщество заявило о своей обеспокоенности, в частности, тем, что соглашение от 2012 года между российской энергетической компанией Газпром и ее сербским партнером нарушает действующие в сообществе правила в области конкуренции.

Договор, подписанный Сербией и Газпромом, предусматривает порядок поставок природного газа из России до 2021  года. В прошлом году Газпром заявил об увеличении объемов поставок газа почти на 25 процентов.

По словам представителей польской энергетической компании, Газпром стремится к «полному доминированию» в отдельных сегментах европейского энергетического рынка.

Европа стремится ослабить российскую хватку в энергетическом секторе за счет поставок газа от таких конкурирующих производителей, как Азербайджан. Кроме того, сжиженный природный газ, в меньшей степени подверженный геополитическим спорам, также способен сыграть определенную роль в европейских диверсификационных схемах.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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