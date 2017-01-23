Газпром демонстрирует позитивную динамику на фоне наращивания европейских продаж

Российский Газпром в четверг заявил о росте прибыли в третьем квартале на фоне увеличения продаж природного газа на европейских рынках. После сообщения об убытках за тот же период 2015 года Газпром заявил о чистой прибыли в размере 1,6 миллиарда долларов. Выручка за третий квартал была несколько ниже, но объем реализованного на европейском рынке газа за девять месяцев минувшего года увеличился почти на 30 процентов.

«Увеличение общего объема продаж было обеспечено в основном за счет роста продаж газа в Европу», — сообщила компания в своем финансовом отчете. Объемы продаж компенсировали снижение цен на топливо в период сокращения рынка в прошлом году. Европейская экономика на 25 процентов удовлетворяет свои потребности в природном газе за счет российских поставок, в то время как лидеры в Брюсселе выражают обеспокоенность по поводу методов ведения бизнеса Газпромом в регионе.

На прошлой неделе европейское руководство направило открытое письмо правительству Сербии, в котором говорится, что страна не выполнила своих обязательств по договорам в энергетическом секторе. Европейское Энергетическое сообщество заявило о своей обеспокоенности, в частности, тем, что соглашение от 2012 года между российской энергетической компанией Газпром и ее сербским партнером нарушает действующие в сообществе правила в области конкуренции.

Договор, подписанный Сербией и Газпромом, предусматривает порядок поставок природного газа из России до 2021 года. В прошлом году Газпром заявил об увеличении объемов поставок газа почти на 25 процентов.

По словам представителей польской энергетической компании, Газпром стремится к «полному доминированию» в отдельных сегментах европейского энергетического рынка.

Европа стремится ослабить российскую хватку в энергетическом секторе за счет поставок газа от таких конкурирующих производителей, как Азербайджан. Кроме того, сжиженный природный газ, в меньшей степени подверженный геополитическим спорам, также способен сыграть определенную роль в европейских диверсификационных схемах.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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