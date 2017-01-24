В Арктике на фоне соперничества между странами не обойтись без сотрудничества

Деятельность России в Арктике часто неправильно истолковывается — её значение преувеличивается или, наоборот, недооценивается, хотя все решения по этому вопросу принимаются с учётом регионального контекста и тщательно взвешиваются. Материалы Моргана Ферт-Малка проливают свет на ситуацию.

Среди государств, осваивающих Арктику, Россия занимает особое место. Она контролирует протяженный участок побережья и множество арктических территорий. В её распоряжении находятся войска, которые лучше прочих приспособлены к непростым арктическим условиям, К тому же, Россия – единственная из всех стран Арктики не входит в НАТО. Страна с ресурсодобывающей экономикой имеет статус развивающегося рынка, где отмечается низкий уровень жизни местного населения арктичсеких регионов.

Арктика важна для России, но и роль России в этом регионе чрезвычайно велика. Полярный регион в рамках государственных и международных интересов представляет собой для страны огромное количество возможностей, одновременно являясь её уязвимым местом. Другие заинтересованные в Арктике игроки вынуждены считаться с Россией, которая выступает в качестве партнёра, соперника и даже противника. Россия часто играет ключевую роль в обсуждении и поддержке научных исследований, бизнес-начинаний и политических вопросов, возникающих в регионе, постоянно сталкиваясь с предложениями о сотрудничестве вперемежку с недоверием.

Журналистка Морган Фрет-Малка встретилась с профессором факультета международных отношений СПбГУ Александром Сергуниным, который в соавторстве с Валерием Конышевым написал книгу «Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество?». Книга посвящена роли Арктики в России и анализу политики страны в отношении северного региона. В интервью Сергунин прокомментировал военные амбиции России в Арктике, аспекты её территориальной политики и планы по экономическому развитию.

Морган Фрет-Малка: У многих северных государств есть собственное «восприятие Арктики», которое влияет на их внутреннюю и внешнюю политику. Чем является Арктика для России?

Александр Сергунин: Большинство россиян, не исключая и верхние слои общества, относятся к Арктике прагматично, считая её, прежде всего, источником природных ресурсов и частью морских и авиамаршрутов. Это нашло своё отражение в Арктических доктринах России 2008 и 2013 годов.

Тем не менее, среди россиян встречается и более эмоциональный подход. Некоторые граждане считают, что Москва в отношениях с Западом и бывшими странами Советского Союза демонстрирует свою слабость и неспособность формировать повестку дня в мировой политике, поэтому они воспринимают Арктику как «чудесный край», в котором Россия проявляет изобретательность и мощь. К тому же, благодаря существованию Арктики российская интеллигенция может прекратить поиски ответа на вопрос — относится ли Россия к Западу или к Востоку. Арктика позволяет считать, что Россия не западная и не восточная, а скорее северная страна.

МФМ: Российские государственные деятели рассматривают Арктику в контексте внутренней или внешней политики? Какое значение отводится Арктическому континентальному шельфу?

АС: Российские политики понимают всю важность внутренних проблем, к которым относится и социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Они осознают, что большинство угроз и препятствий для АЗРФ создаётся внутри страны: отсталая инфраструктура ещё советских времён, зависимая от природных ресурсов экономика, недостаток финансирования и управленческих навыков для развития АЗРФ и другие. По этой причине Россия, прежде всего, занимается решением внутренних проблем, а не экспансией.

За последние 10-15 лет российские политики и учёные сумели выработать инновационный совместный подход к осуществлению поддержки АЗРФ. Огромные усилия потребовались для того, чтобы создать план индустриального развития, которое бы не нанесло вреда местному населению, и при этом соответствовало непростым природным условиям. Тем не менее, Россия должна перейти к выполнению задуманного и разрабатывать более узконаправленные и осуществимые проекты.

Отношение к континентальному шельфу не столь однозначно. С одной стороны, в Кремле считают, что целесообразно использовать все возможности, предусмотренные конвенцией ООН по морскому праву, и продлить континентальный шельф насколько это возможно, чтобы установить контроль над природными ресурсами, морскими и авиамаршрутами. С другой стороны, руководство страны понимает, что разработка месторождений нефти и газа на этих территориях окупится лишь через несколько десятилетий. Большинство ресурсов может быть найдено на сравнительно небольшой глубине в пределах разрешённой двухсотмильной экономической зоны, но эти территории ещё не исследованы. Чтобы подтвердить своё право на владение территориями, выходящими за пределы двухсотмильной зоны, страна должна предоставить результаты исследований, доказывающих, что территория на дне океана является естественным продолжением принадлежащей стране части шельфа. В любом случае, Москва подчёркивает, что вопрос будет решаться на основании конвенции ООН по морскому праву в мирном ключе и на научной основе.

МФМ: Существует ли взаимопонимание между Россией и другими странами Арктического региона? Общаются ли представители стран на дипломатическом уровне?

АС: Политические, исследовательские и безнес-организации России и других стран Арктического региона общаются, взаимодействуют и понимают друг друга. Несмотря на это, среди представителей военных ведомств и СМИ царит недопонимание и искажёное восприятие.

Зарубежные СМИ утверждают, что в Арктике Россия запустила процесс «милитаризации» и своими действиями создаёт благоприятные условия для возникновения военного конфликта. К примеру, «широкомасштабная» модернизация повлечёт за собой перевес военных сил в регионе в сторону России. Военные ведомства общаются между собой достаточно холодно, так как высоко оценивают и уважают профессиональные качества друг друга, но находятся в постоянной готовности дать достойный отпор, если потребуется.

В России бытует спорное мнение о том, что Запад или НАТО посягают на российские арктические территории, богатые природными ресурсами, и активные действия Москвы им не выгодны. Такие заявления характерны для радикально настроенной политической элиты (либерал-демократы, коммунисты) и идеологов (Александр Дугин, Александр Проханов) и СМИ.

МФМ: В вашей книге вы писали, что Россия сохраняет военные и стратегические интересы в регионе, и они не потеряли своей актуальности с завершением холодной войны. В то же время, вы упоминаете, что Москва не намерена использовать силу в Арктике. Как примирить эти позиции?

АС: Программа модернизации вооружённых сил РФ предусматривает два направления: стратегические (ядерные) силы и обычные вооружения.

Модернизация стратегических сил направлена на замену старых вооружений новыми, а не на наращивание мощи оружия. Модернизация этого типа должна рассматриваться в контексте ситуации в мире с ядерным оружием и выступает, скорее, в виде профилактических мер по предотвращению конфликтов, а не как подготовка к военным действиям в Арктике.

Модернизация обычных вооружений на Севере имеет довольно скромные масштабы из-за финансового положения в стране, и ничем не отличается от аналогичных программ в других странах Арктического региона. Снижается количество надводных кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов. Создание объединённого стратегического командования «Север» в 2014 году стоит рассматривать как намерение скоординировать сухопутные и воздушные силы АЗРФ по внутренним соображениям, а не как попытку расширить российские «сферы влияния». Вновь открытые или модернизированные аэропорты и морские порты ещё советских времён улучшают инфраструктуру армии и флота и повышают их боеспособность в условиях Арктики. Однако, с их помощью Россия сможет проводить исследования и спасательные операции (соответствующее международное соглашение было подписано в 2011 году), а также принимать меры по борьбе с разливами нефти (по соглашению 2013 года). Улучшение инфраструктуры способствует развитию Северного морского пути и маршрутов авиаперелётов, а также соблюдению Полярного кодекса. Новые объекты мешают деятельности контрабандистов, браконьеров, препятствуют нелегальной иммиграции и даже пиратству, хотя с этими проблемами ещё предстоит столкнуться в будущем.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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