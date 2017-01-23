С приходом к власти Трампа на сайте Белого дома были удалены страницы, посвящённые правам ЛГБТ-сообщества и изменению климата

Когда позавчера Дональд Трамп въезжал в Белый дом, многие пользователи Twitter, отметили, что многие вдруг исчезли многие важные страницы сайта Белого дома WhiteHouse.gov, в том числе посвящённые правам ЛГБТ-сообщества и проблеме изменения климата. Хотя, безусловно, миллионы американцев обеспокоены тем, как новая администрация будет относиться к этим вопросам, то, что происходит на сайте Белого дома, это обычная процедура передачи власти — была удалена каждая страница, которая появилась на сайте с приходом администрации Обамы, а не только те, которые не нравятся новому президенту.

Подобно учётной записи @POTUS Twitter, недавно перешедшей к новой администрации Трампа, всё, что было ранее на сайте Белого дома, было удалено и заменено обновлёнными страницами. Но старый контент администрации президента Обамы всё ещё можно найти в архиве Белого дома. Кроме того, все твиты администрации Обамы, которые ранее находились на @POTUS, теперь размещаются на @ POTUS44.

Это не означает, что не стоит беспокоиться об этих изменениях. Трамп ясно заявил, что считает проблему изменения климата мистификацией, а его план обеспечения «энергетической независимости» страны ставит окружающую среду в самый конец списка проблем. Это удручает, что новый сайт Белый дом не содержит никакой информации о проблеме изменения климата и о том, как Америка будет бороться с этим. Но это совсем не удивительно, если учесть приоритеты Трампа. А принимая во внимание гомофобные высказывания вице-президента Майка Пенса, совсем неудивительно, что невозможно найти на сайте Белого дома страницу об ЛГБТ. Подводя итог первых дней работы новой администрации — это удручает, но не удивляет.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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