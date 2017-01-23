Почему противники России боятся крылатых ракет «Калибр»

С начала 90-ых годов США запустили с военных кораблей и подводных лодок сотни крылатых ракет «Томагавк», которые поражали цели на Среднем Востоке, в Северной Африке, бывшей Югославии и в Афганистане. Скорость ракеты составляет около 885 км/ч и сопоставима со скоростью самолётов. «Томагавк» может наносить удар по целям на расстоянии более 1,6 тысячи километров. Эти характеристики сделали ракету дорогой, но очень популярной, потому что «Томагавк» позволяет США вести боевые действия, сократив боевые потери до минимума.

Однако, теперь не только США и Великобритания (на вооружении которых стоят «Томагавки») обладают крылатыми ракетами большой дальности.

Седьмого октября ракетный корабль «Дагестан» и три малых артиллерийских корабля произвели с помощью системы вертикального пуска запуск 24 ракет «Калибр». Девятиметровые ракеты преодолели около 1,5 тысячи километров над территориями Ирана и Ирака и поразили 11 целей в Сирии на позициях ИГИЛ и Свободной армии Сирии. И хотя Пентагон заявляет, что четыре ракеты упали на территории Ирана, и при этом пострадал домашний скот, демонстрация новых крылатых ракет в действии удалась.

Вслед за ноябрьским запуском 18 ракет «Калибр» с «Дагестана» последовал залп ракет с дизельной подводной лодки «Ростов-на-Дону», которая продемонстрировала возможности современных российских субмарин, поразив цели в Сирии. В 2016 ракетные корабли России нанесли как минимум три удара по объектам террористов в Алеппо и Идлибе.

Российские бомбардировщики использовались в Сирии с начала первых ударов в 2015 году. Они могли бы легко уничтожить цели, а их работа обошлась бы гораздо дешевле. Тем не менее, испытывая возможности новых крылатых ракет, Москва не только обращает внимание на свои технические достижения, но и демонстрирует эффективность своего оружия зарубежным партнёрам, которые могут приобрести экспортную версию «Калибра» под названием «Клаб».

Существует множество модификаций систем «Калибр», которые различаются по типу пусковой системы, дальности, типу целей, скорости, длине ракет (6-9 м) и могут нести обычный или ядерный боезаряд. Дальность стрельбы противокорабельного «Калибра» (натовская маркировка SS-N-27 Sizzler), запускаемого с кораблей и подводных лодок (3M54T или 3M54K), составляет приблизительно от 430 до 700 км. Такие ракеты имеют низкую траекторию полёта над морем, что позволяет им оставаться незамеченными. «Калибры», запущенные с ракетных кораблей, не движутся к цели по прямой, а совершают манёвры с помощью активной системы наведения. Приблизившись к вражескому кораблю, ракеты резко ускоряются с 0,8 М до 3 М и движутся на высоте всего 4,6 м над уровнем моря, становясь практически неуязвимыми для противоракетных систем противника.

Крылатые ракеты для поражения наземных целей 3M14T и 3M14K не могут разгоняться до скорости 3 М, но зато способны преодолевать расстояние от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. км. Ещё одна модификация «Калибра» предназначена для борьбы с вражескими подлодками и поражает цель на расстоянии около 50 км.

Система Калибр в настоящее время устанавливается на подводных лодках проектов «Палтус» и «Варшавянка», ею оборудуются и более современные субмарины «Акула», «Лада» и «Ясень». «Калибром» оснащаются фрегаты и малые артиллерийские корабли, но пока это не затронуло более крупные корабли. Корабли проекта «Гепард» имеют на вооружении 8 ракет «Калибр», а корабли большего водоизмещения будут способны нести арсенал в несколько раз больше.

С другой стороны Россия показала, что может использовать многочисленные малые корабли, оснащённые крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые представляют собой мобильные силы. В эпоху смертоносного оружия дальнего действия решение распределить огневую мощь по малым подвижным платформам, а не создавать одну большую, дорогую и при этом уязвимую базу, выглядит вполне разумным. Тем временем, американская программа по оптимальному распределению боевой мощи с использованием литоральных кораблей испытывает некоторые трудности, к тому же, вооружение крупных кораблей прибрежной зоны уступает по характеристикам вооружению российских малых артиллерийских кораблей.

Дальность экспортного варианта «Клаб» ограничена в районе 225-300 км в соответствии с Режимом контроля за ракетными технологиями, который запрещает экспорт крылатых ракет с дальностью более 300 км. Комплексы «Клаб» устанавливаются на субмарины класса Кило (по натовской классификации) в Китае, Индии, Алжире, Вьетнаме и, возможно, в Иране, а также на индийские фрегаты типа «Тальвар». В Китае также разработали крылатые ракеты дальнего радиуса действия YJ-18, которые, скорее всего, являются частичной копией «Клаба».

Более того, разрабатывается версия ракет «Клаб» для военно-воздушных сил, чтобы оснащать этим оружием дальние противолодочные самолёты Ту-142, которые использует Россия и Индия. Демонстрировались и наземные противокорабельные комплексы, которые замаскированы под безобидный контейнер для перевозки грузов. Эту модификацию ракет «Клаб» может перевозить грузовое судно, поезд или грузовик, поэтому противнику придётся приложить немало усилий, чтобы вычислить и уничтожить ракетный комплекс. Однако, о случаях боевого применения таких систем не сообщается.

Несмотря на то, что в России производятся различные виды крылатых ракет для использования на море, именно «Калибр» станет основным оружием дальнего действия в ближайшие годы. Ракеты для поражения наземных целей, в теории, не будут уступать американским «Томагавкам» по своим характеристикам, а противокорабельные ракеты, способные развивать большую скорость, окажутся даже эффективнее. Хотя численность российского флота меньше американского, возможность России размещать крылатые ракеты дальнего радиуса действия на малых кораблях заставляет американских военных призадуматься.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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