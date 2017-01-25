Россия налаживает отношения с Тайванем

Журналист тайваньского издания Taipei Times Стейси Хсу провела беседу с руководителем представительства координационной комиссии Москва-Тайбей по экономическому и культурному сотрудничеству Дмитрием Полянским, который занял свой пост в январе прошлого года. Полянский выразил надежду, что Россию и Тайвань свяжут тесные отношения, так как обеим сторонам есть что предложить друг другу.

Taipei Times (TT): Жители Тайваня в большинстве своём знают о России крайне мало. Вы в течение года занимаете пост руководителя представительства России в Тайбэе, как вы планируете изменить ситуацию?

Дмитрий Полянский: В современном мире узнать информацию об интересующей стране не так трудно. Двадцать лет назад людям приходилось идти в библиотеку, чтобы почитать что-нибудь о стране, которую они собирались посетить. Сейчас существует множество интернет-сайтов, и жители планеты поддерживают связи друг с другом.

К тому же, мне кажется, это процесс двусторонний. Невозможно заинтересовать человека в том, что ему не нужно. Я вижу, что интерес к России на Тайване растёт, но тайваньцы до сих пор считают, что Россия где-то далеко и добраться туда сложно, поэтому отказываются от сотрудничества.

Хотя на самом деле, расстояние – не проблема, ведь крупнейший порт в восточной части России Владивосток находится от Тайбэя в четырёх часах полёта (немногим дальше Сеула или Токио). Путь от Москвы и Санкт-Петербурга займёт около десяти часов, а перелёт в любой европейский город отнимет больше времени. В зимнее время постоянных прямых рейсов в Россию нет (чартеры летают летом), но всегда можно найти удобный способ добраться в нашу страну.

Некоторые тайваньцы немного боятся посещать такую огромную и не известную им страну как Россия. Связанные с нашей страной сообщения в СМИ и интернете не отличаются достоверностью. Причиной тому – отсутствие заинтересованности или намеренное желание сформировать отрицательное мнение. Чтобы получить более реальную картину происходящего, людям нужно использовать разные источники информации.

Для жителей Тайваня, которым интересна тема России, мы предоставим любую информацию и поддержку. Сотрудники представительства встречаются с как можно большим количеством людей, мы проводим презентации и семинары. Их посещают студенты, бизнесмены, деятели культуры и многие другие.

TT: Процесс получения визы в Россию многие считают дорогим и сложным. Планируете ли вы упростить эту процедуру и привлечь в Россию больше туристов с Тайваня?

Полянский: Мы планируем упростить процесс получения визы в Россию для туристов, студентов и бизнесменов. Стоимость визы лишь незначительно увеличивает и без того невысокую стоимость путешествия в Россию. Получить визу не так трудно, особенно туристам, которые пользуются услугами туристических агентств.

На мой взгляд, чем больше тайваньцев пожелают получить российскую визу, тем скорее процесс оформления документов будет упрощён. Мы надеемся, что всплеск туристического интереса не оставят без внимания авиаперевозчики, и появятся прямые рейсы в Россию. Насколько мне известно, аэропорты в России готовы сотрудничать с тайваньскими авиакомпаниями. К тому же, авиасообщение между Москвой и европейскими странами стабильное, а значит, с пересадкой в Москве легко продолжить свой маршрут.

TT: В недавнем интервью для Taiwan-Russia Magazine вы упомянули, что экономическое, технологическое и научное сотрудничество между Тайбэем и Москвой трудно назвать развитым и продуктивным. Что нужно сделать для большего взаимодействия в этих сферах, по вашему мнению?

Полянский: Моим соотечественникам очень хорошо знакома тайваньская продукция. Мы знаем, что на Тайване широко развиты технологии, а у компаний Asus, Acer, Transcend, BenQ и других высокие объёмы продаж на российском рынке. Электроника Asus крайне популярна в России. На мой взгляд, эти компании заинтересованы в продажах в России, а их успех способен привлечь в нашу страну и других производителей.

Тем не менее, перспективы есть не только у крупных игроков, но и у средних, а также малых компаний. На нашем сайте скоро появится посвящённый бизнесу раздел, с помощью которого тайваньские бизнесмены смогут сотрудничать с российскими. Хотелось бы подчеркнуть, что множество возможностей имеется не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.

Если точнее, перспективно развитие сотрудничества с дальневосточной частью России, которая расположена очень близко к Тайваню, а Владивосток связывает её со всем азиатско-тихоокеанским регионом. Государство и местное правительство создаёт множество стимулов для инвесторов и предпринимателей, существование специальных экономических зон и территорий для научно-технической деятельности облегчают задачу тем, кто решил создать или развивать своё дело.

TT: После того, как Цай Инвэнь стала президентом Китайской республики, некоторые эксперты, хорошо знающие Россию, предлагают правительству налаживать и другие дипломатические отношения, а не только действовать в рамках «новой политики в отношении южных государств». И тем не менее, как вы считаете, повлияет ли факт сотрудничества между Россией и Китаем на отношения Тайбэя и Москвы?

Полянский: Я нахожусь не в том положении, чтобы давать советы Цай Инвэнь, это выглядело бы некорректно. Кроме того, сфера моей деятельности ограничивается экономическим, культурным и научным взаимодействием. Я не вижу никаких ограничений в сотрудничестве между Тайванем и Россией в этих областях, каждая из сторон вольна делать собственный выбор в развитии этих отношений. Россия приветствует совместную деятельность, наше государство может предложить тайваньским бизнесменам интересные проекты.

Действительно, Россия следует «политике одного Китая», который является самым крупным соседом и стратегическим партнёром. Однако, Россия – не единственная страна, придерживающаяся этой политики, которая не останавливает Тайвань в налаживании связей с международными партнёрами, хотя для каждого из них важны хорошие отношения с Китаем. Поэтому, мне кажется, в случае с Россией это не станет проблемой.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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