Иран приветствует участие России в своих проектах по поставкам газа в Европу

По словам заместителя министра нефтяной промышленности Ирана Хамида Резы Араки, Тегеран приветствует участие России в 2,5-миллиардном проекте строительства газопровода, предназначенного для доставки иранского природного газа в Европу. IGAT-9 представляет собой трубопровод с пропускной способностью 35 миллиардов кубических метров в год, по которому Иран планирует транспортировать природный газ со своего гигантского месторождения Парс в Европу через Турцию.

Российские компании обозначили свой интерес к проектам по освоению газовых месторождений Ирана, причем Газпром недавно уже подписал соглашение о намерениях с Национальной Иранской газовой компанией (NIGC).

Араки заявил, что Иран нарастил добычу газа до почти 700 миллионов кубометров в сутки, добавив, что в следующем году, когда войдут в строй новые мощности Южного Парса, ежедневный объем добычи может превысить 1 миллиард кубометров. «Параллельно с наращиванием производственных мощностей, необходимо также увеличить потенциал страны по хранению и транспортировке газа», — сказал заместитель министра.

Араки также коснулся планов строительства дополнительных газопроводов высокого давления и газокомпрессорных станций, в том числе магистральной линии протяженностью 1 тысяча 900 километров, по которой будет транспортироваться около 110 миллионов кубометров газа в сутки из южных районов Ирана на север страны для дальнейшего экспорта в Европу.

«Русские могут участвовать в строительстве этого трубопровода, но приоритетом NIGC является проведение международных тендеров по проекту», — добавил он. Газпром и NIGC уже подписали меморандумы о намерениях в отношении строительства агрегатов высокого давления и хранилищ газа, а также реализации совместных проектов в соседних странах и маркетинга.

Иран, обладающий запасами природного газа в объеме 34 триллиона кубических метров, или около 18 процентов от общего количества мировых резервов, способен стать одним из крупнейших производителей газа. Страна экспортирует около 9 миллиардов кубометров газа в год в Турцию, а также поставляет его в Азербайджан и Армению в обмен на электроэнергию. В то же время, для его потребления в северных провинциях страна импортирует газ из Туркменистана. Впрочем, одна из ключевых проблем заключается в стремительном росте внутреннего потребления газа. Иран превратился в четвертого по величине потребителя газа после США, России и Китая.

Несколько проектов по добыче природного газа в Иране находятся на различных стадиях реализации. В основном они касаются разработки гигантского месторождения Южный Парс. Еще одним крупным объектом является месторождение Северный Парс, запасы газа в котором оцениваются в 1,3 триллиона кубических метров. В 2006 году Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) подписала контракт на разработку месторождения Северный Парс и строительство центра по сжижению природного газа мощностью 20 миллионов тонн в год. Работы по этому договору пока не завершены.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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