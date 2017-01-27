Северный морской путь стал на 30 процентов оживлённее

Северный морской путь в 2016 год стал заметно оживлённее, а количество перевезённого груза возросло на 33 процента.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский заявил, что в 2016 году по Северному морскому пути было перевезено 6,9 млн. тонн грузов. В позапрошлом году этот показатель составил 5,15 млн. тонн, а значит, наблюдается рост на 33 процента. В 2013 и 2014 годах по морскому пути было переправлено 2,8 млн. тонн и 3,7 млн. тонн грузов соответственно.

Развитие нефтегазовых месторождений увеличивает грузооборот

Порт Сабетта и расположенные на Ямале газовые месторождения способствуют росту грузооборота. Порт принял 120 судов, которые доставили 505 тысяч тонн товаров и строительных материалов. Для сравнения, в 2015 году в порту побывали 50 судов, доставивших 450 тысяч тонн грузов.

В 2016 году активность начала проявлять китайская транспортная компания COSCO, которая направила 5 судов по Северному морскому пути, чтобы доставить в Сабетту строительные материалы для ямальских газовых месторождений.

Число разрешений на плавание в акватории Северного морского пути не меняется

Администрация СМП выдала 718 разрешений на плавание в акватории Северного морского пути, а в 2015 году было выдано 715 разрешений. Тем не менее, в прошлые годы заявку на получение разрешения подавали лишь несколько зарубежных транспортных компаний, а в 2016 году число выданных разрешений международным операторам составило 144 — более 20 процентов от общего числа.

Под флагом Нидерландов по Северному морскому пути ходят 37 судов, Люксембургу принадлежат 22 судна, а Либерии – 13 судов. В целом разрешения были выданы на суда из 27 различных стран.

Увеличивается объём транзитных грузов

Увеличение общего трафика сказалось и на объёме транзитных грузов. Весь маршрут Северного морского пути из Европы в Азию или в обратную сторону преодолели 19 судов с 214,5 тысячами тонн груза. Прослеживается значительный рост, ведь в 2015 году показатели были рекордно низкими: 18 транзитных судов перевезли всего 39 тысяч тонн груза. Несмотря на то, что количество транзитного груза увеличивается с каждым годом, успех 2012 года повторить не удаётся (в то время транзитный груз составил 1,2 млн. тонн).

Хотя каждое из 19 транзитных судов было подготовлено к преодолению льдов, как минимум шести судам потребовалась помощь ледокола на маршруте. Семь кораблей проследовали по Северному морскому пути из Азии в Европу, а двенадцать – в обратном направлении.

За период было перевезено 155 тысяч тонн угля, что составляет 70 процентов общего грузооборота. В основном по Северному морскому пути суда перевозили целлюлозу, железную руду, нефтепродукты, замороженное мясо, рыбу и другие товары.

Отправной точкой для трёх транзитов служила Норвегия. Судно «Winter Bay» перевезло 1,6 тысяч тонн мяса из Тромсё в японский город Осака, а суда снабжения «Норманн» и «Помор» проделали путь из Бергена до российского города Холмск.

Пассажирские перевозки по Северному морскому пути

В 2016 году суда Северного морского пути перевозили не только грузы, но и пассажиров. Российский ледокол «Капитан Хлебников», который выполняет функции круизного судна, в июне перевёз 120 пассажиров из города Анадырь в Мурманск. Судно немецкой транспортной компании Hapag Lloyd под названием «Hanseatic» совершило рейс со 126 пассажирами на борту из Мурманска в посёлок Проведения в августе и сентябре.

Недолгое сообщение

Сообщение по Северному морскому пути началось 16 июля, когда ледокол «Капитан Хлебников» начал свой маршрут от мыса Дежнёва до мыса Желания, где оказался 27 июля. Завершающий рейс был проведён с 11 по 17 ноября судном снабжения «Помор» из норвежского Бергена в российский Холмск.

В июне невозможно было начать навигацию из-за льда, поэтому начало сообщения было отложено. В результате сезон оказался самым коротким за последние пять лет, продлившись всего 124 дня. Для сравнения, в 2015 году сообщение осуществлялось на протяжении 133 дней, в 2014 году – 141 день, в 2013 году – 153 дня и в 2012 – 148 дней.

Ожидается увеличение грузооборота Северного морского пути

Ожидается, что в ближайшие годы грузооборот Северного морского пути значительно возрастёт, так как в 2017 году начнётся добыча на ямальском газовом месторождении, которое принадлежит компании «НОВАТЭК». Когда предприятие заработает в полную силу, оно будет добывать 16,5 млн. тонн сжиженного природного газа в год, который будет доставляться в Азию и Европу по Северному морскому пути.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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