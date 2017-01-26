Время покупать акции российских компаний

В последние два года российская экономика переживает не лучшие времена. Катастрофическое снижение цен на нефть обернулось для России большими убытками и проблемами на внутреннем рынке. Связанные с энергоресурсами компании составляют примерно половину в индексе РТС, деноминированном в долларах. Курс рубля по отношению к доллару заметно упал. И тем не менее, ситуация начинает меняться в лучшую для России сторону.

Прошлый год оказался удачным для российских компаний, ведь акции подорожали примерно на 40 процентов. Инвесторы стали проявлять интерес к стране ближе к концу 2016 года, а общее количество финансовых вливаний в российский фондовый рынок побило все рекорды. В третью неделю декабря в акции российских компаний был вложен 451 миллион долларов, и это самая крупная сумма с 2011 года.

Акции российских компаний привлекают всё больше внимания. После избрания президентом Дональда Трампа многие ожидают улучшения отношений между США и Россией. Трамп неоднократно лестно отзывался о Владимире Путине и выказывал ему свою поддержку. К тому же, Трамп предложил на пост секретаря США кандидатуру Рекса Тиллерсона. У Тиллерсона – тесные связи с Россией, так как он вёл переговоры об оказании помощи в развитии нефтяных месторождений в этой стране. В этом ключе налаживание отношений между США и Россией выглядит вполне естественным.

Как упоминалось ранее, акции ресурсодобывающих компаний составляют значительную часть индекса РТС. Нет ничего удивительного в том, что увеличение цен на нефть положительно сказывается на состоянии российской экономики. В то время как члены ОПЕК снижают объёмы добычи, Россия смещает Саудовскую Аравию с места главного поставщика нефти для Китая. В прошлом году доля российского экспорта нефти, приходящаяся на Китай, увеличилась до 24 процентов, а показатели Саудовской Аравии оставались без изменений. Саудовская Аравия сократит поставки нефти, а Россия, в свою очередь, увеличит экспорт через Восточный нефтепровод.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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