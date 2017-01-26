Визуализация рынка глобальной торговли оружием

На приведенной ниже схеме визуально показана глобальная торговля оружием в эпоху Обамы, за исключением данных за 2016 год. Она была создана специалистом по обработке данных Хай Нгуен Мау, и каждая соединительная линия отражает объем двусторонней торговли вооружениями между странами на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Глобальная схема потоков экспорта вооружений в 2009-2015 годах



Важно отметить, что хотя эти данные включают крупные контракты на поставку такой военной техники, как танки, самолеты, ракеты и корабли, в них отсутствует информация о продажах стрелкового оружия и боеприпасов, а также о военной помощи. И наконец, толщина каждой линии отображает общий объем торговых связей, в то время как близость двух связанных между собой стран показывает, насколько тесные отношения между ними существуют. Иными словами, если та или иная страна импортирует оружие только из России, она будет находиться на схеме гораздо ближе к России, чем к США.

В мировой торговле оружием доминируют несколько крупных экспортеров, таких как Соединенные Штаты, Европейский союз и Россия.

В совокупности на Соединенные Штаты, Евросоюз и Россию приходится более 80 процентов экспорта вооружений, в то время как остальная часть мира входит в длинный список дистрибьюторов.

С точки зрения импорта, картина гораздо более равномерная, поскольку практически каждая страна стремится выделить хоть какую-то сумму на оборонные закупки. Крупнейшим импортером вооружений в мире является Индия, на которую приходится 14 процентов рынка.

Схема глобальной торговли вооружениями представляет особый интерес, поскольку она позволяет проследить связи между отдельными странами. Легко заметить, что существуют два отдельных блока:

ЗАПАД: Соединенные Штаты, Британия, Канада, большая часть Евросоюза и другие

ВОСТОК: Россия, Китай, Индия, Нигерия и другие.

В качестве примера можно привести Сингапур, который импортирует 71 процент своих вооружений из Соединенных Штатов наряду с существенным количеством из Германии (10 процентов) и Швеции (6 процентов). В результате на визуальной схеме он расположен очень близко к Соединенным Штатам.

В то же время, Индия импортирует 70 процентов оружия из России, при этом другими крупными партнерами Нью-Дели являются США (12 процентов) и Израиль (7 процентов).

Вот еще одна схема, созданная Хай Нгуен Мау, которая фокусируется лишь на двух странах — Соединенных Штатах и России. К первой категории отнесены страны, импортирующие оружие из России, ко второй – из России и США, и к третьей – только из США.

Разумеется, на схемах имеет место явное упрощение. Впрочем, легко понять, что эти визуализации отчасти отражают общую напряженность, которая в последнее время вышла на первый план геополитического дискурса.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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