Америка против России: история сдерживания

Один из важнейших геополитических императивов Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не допустить возникновения где бы то ни было региональных гегемонов, способных бросить вызов превосходству Америки. Историческое доминирование России на территории Евразии, превращение Советского Союза в сверхдержаву после окончания второй мировой войны и возникшее в результате этого экономическое и военное соперничество с Соединенными Штатами уже давно сделали Россию одной из главных внешнеполитических мишеней Вашингтона.

Однако, начало холодной войны и расширение советской державы, которое само по себе являлось неизбежным следствием собственных стратегических императивов России, ее стремления создать буфер, который защищал бы основную территорию страны от возможного вторжения, спровоцировали формирование американской стратегии, получившей название «политика сдерживания».

Эта политика в сущности сводилась к блокированию и противодействию как по отношению к самому Советскому Союзу, так и к его союзникам, «всегда и везде, где возникал риск расширения их влияния». Политика сдерживания продолжала служить в качестве основной стратегии США в отношении Советского Союза до его крушения в 1991 году.

Впрочем, даже после распада Советского Союза Соединенные Штаты продолжали применять стратегию сдерживания к вновь образовавшейся Российской Федерации. Хотя Россия уже не представляла значительной потенциальной угрозы для Соединенных Штатов, она по-прежнему располагала значительными демографическими, экономическими и военными ресурсами. Все это, наряду с ее географическим положением, допускало вероятность возрождения России в качестве мощной региональной державы. Отчасти в целях предотвращения подобного возрождения Соединенные Штаты активно поддержали расширение НАТО и Европейского союза с вовлечением в западные структуры стран бывшего восточного блока в 1990-х и начале 2000-х годов.

Тем не менее, к 2008 году, когда блок НАТО предпринял попытку в очередной раз расшириться за счет бывших советских республик, примыкающих к российским территориям, таких как Украина и Грузия, Россия уже восстановила большую часть своей мощи. Ее экономика, укрепившаяся благодаря высоким ценам на нефть, а также консолидация политической власти в руках президента Владимира Путина позволили послать миру сигнал о том, что страна возвращает свою утраченную роль региональной державы. Своим вторжением в Грузию в августе 2008 года Москва обнажила отсутствие готовности со стороны Запада выполнять обязательства по обеспечению безопасности не только Грузии, но и других стран «ближнего зарубежья», расположенных на периферии России. Политика «перезагрузки», проводимая президентом Бараком Обамой, практически провалилась, а кроме того Россия бросила вызов влиянию Запада в Евразии, присоединив Крым и поддержав сепаратистские движения в Восточной Украине.

В связи со вступлением Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов отношения Вашингтона с Москвой могут измениться. В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз подчеркивал необходимость более тесного сотрудничества с Россией по сирийскому конфликту. Он также резко критиковал санкции, введенные против России, как контрпродуктивные и вредящие интересам бизнеса. Трамп даже намекнул на возможность заключения сделки с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты могут ослабить санкции против России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений. Впрочем, кто бы ни был хозяином Белого Дома, основой внешней политики Вашингтона будет оставаться необходимость сдерживания региональных держав, способных представлять угрозу для американского превосходства.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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