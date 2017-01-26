Генеральный план России по противодействию пентагоновской Третьей стратегии возмещения

Российский ответ на пентагоновскую Третью стратегию возмещения заключается в переносе приоритетов на развитие тактических и стратегических ядерных вооружений, утверждает новый доклад Института оборонных и стратегических исследований (IDSS) при сингапурской Школе международных исследований имени С. Раджаратнама. Однако, хотя Кремль уделяет приоритетное внимание созданию новых ядерных вооружений, по мере того, как усиливается конкуренция в рамках гонки обычных вооружений, Москва наряду с этим внедряет собственные военные инновации, хотя и в меньших масштабах.

«Реакция России в ответ на недавние инициативы США состоит из двух основных элементов. Первый из них – «противопоставление американской Третьей стратегии возмещения своей первой стратегии возмещения, что означает приоритетное развитие широкого спектра как стратегических, так и тактических ядерных вооружений, — полагает профессор IDSS Майкл Раска. – Дело в том, что обладая современным арсеналом ядерных вооружений, Россия фактически способна компенсировать военные инновации США, НАТО и Китая в сфере обычных вооружений. Второй элемент этой стратегии реагирования является более амбициозным и связан с большими технологическими рисками. Россия начала противодействовать многим американским технологическим инициативам с помощью схожих отечественных программ, имеющих, впрочем, более узкую направленность и меньшие масштабы».

Российская ядерная модернизация носит обширный характер, причем в нее входят несколько программ, предназначенных для противодействия воздвигаемому в Европе противоракетному щиту США. «Россия развертывает новые межконтинентальные баллистические ракеты PC-24 «Ярс», а также атомные ракетные подводные лодки класса «Борей», вооруженные ракетами РСМ-56 «Булава», – пишут авторы. – Впрочем, одновременно Москва разрабатывает еще как минимум две линейки МБР: комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, а также мобильную твердотопливную систему РС-26 «Рубеж», специально разработанную для противодействия создаваемой американской системе ПРО в Европе. Также начата разработка боевых железнодорожных ракетных комплексов с использованием одного из существующих типов МБР (скорее всего, РС-24). Кроме того, Россия работает над созданием гиперзвуковых боеголовок для своих МБР. Еще одной масштабной программой является разработка значительно обновленной версии стратегического бомбардировщика Ту-160, который будет выпускаться в Казани. Москва воспринимает любую возможную угрозу снижения эффективности своих ядерных сил весьма серьезно и немедленно приступает к планированию контрмер».

Следует также отметить, что Россия модернизировала свои тактические ядерные силы, которые включают баллистические ракеты малой дальности, ядерные бомбы свободного падения, крылатые ракеты и даже зенитные ракеты с ядерными боеголовками. «Россия уже имеет значительное преимущество перед США с точки зрения качества и разнообразия систем доставки, и в ближайшем будущем вполне может обеспечить стратегическую эффективность своих ядерных сил», — пишут эксперты.

Однако, Россия не отказалась от обычных вооружений и ведет работы в области тех же технологий, что и Соединенные Штаты, только в меньших масштабах, что объясняется ограниченными материальными ресурсами Кремля. «Российские технологии в некоторых сферах находятся на ранних стадиях развития», – пишут авторы. – Тем не менее, в таких областях как оружие направленной энергии, электромагнитные рельсовые пушки, гиперзвуковые летательные аппараты, беспилотные подводные транспортные средства, уже достигнуты значительные успехи».

В долгосрочной перспективе, русские, скорее всего, сосредоточатся на следующих технологиях: роботизированные и дистанционно управляемые системы, включая беспилотники, а также наземные транспортные средства – боевые, разведывательные и логистические, которые в настоящее время проходят интенсивные испытания; новое поколение электронных систем ведения войны и расширенные возможности кибервойны; внедрение современных систем боевого управления, в том числе с использованием интернета; современные системы противоракетной обороны с возможностями ASAT (противоспутникового оружия) дальнего и сверхдальнего действия, которые будут использоваться не только для противовоздушной обороны, но и для достижения превосходства, а также нивелирования преимуществ западных противников; современный истребитель, не уступающий западным аналогам 5-поколения; гиперзвуковые вооружения в качестве основного способа уничтожения будущих противовоздушных и противоракетных систем противника; разработка оружия направленной энергии с целью создания основы для перспективных направлений в области создания вооружений.

Примечательно, что в этом списке отсутствуют такие проекты как гигантский атомный эсминец класса «Лидер» или новые авианосцы. Дело в том, что хотя государственные СМИ часто прибегают к явной и нелепой пропаганде, авторы отмечают, что российские профессиональные журналы предоставляют довольно точную информацию о стратегических планах Москвы. В то же время западные аналитики и СМИ обычно игнорируют подобную информацию, возможно, из-за языкового барьера.

«Важно понимать разницу между описанием российской оборонной политики в официальных российских СМИ, ее интерпретацией на Западе и реальной военной политикой России», – пишут авторы. – Эти три феномена существуют в трех различных вселенных и практически не связаны друг с другом. Оборонные технологии и программы укрепления обороноспособности, которые в действительности будут определять стратегический баланс сил в районах, примыкающих к российским границам, почти никогда не являются секретом. Они подробно описаны в заявлениях представителей российской оборонной промышленности и профессиональных публикациях российских экспертов. Однако, этой информации редко уделяется внимание в официальных СМИ, которые стремятся сосредоточиться на сенсационных, но в основном нереальных вооружениях. Западные СМИ также в основном игнорируют ее, поскольку там превалирует стремление изобразить Россию как возрождающуюся великую державу, готовую бросить вызов Соединенным Штатам и Западу по всем направлениям и во всем мире».

На самом же деле, Кремль, похоже, осуществляет относительно рациональную стратегию с учетом реальных технических и материальных ресурсов страны.

Автор, Дэйв Маджумдар – военный эксперт, редактор по вопросам обороны новостного ресурса «The National Interest»

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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