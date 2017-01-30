Миграция помогает России укрепить свои позиции в Крыму

Неожиданные и значительные демографические сдвиги, связанные с миграцией, помогают России укрепить свои позиции в Крыму.

После того, как Крым перешёл к России, на полуостров переехали жить более 150 тысяч человек, среди которых не только россияне, но и граждане других евразийских государств. В то же время примерно 150 тысяч жителей Крыма уехали на подконтрольные Украине территории.

По официальным данным государственных российских статистических органов, за период с начала 2014 года по третий квартал 2016 года население Крыма увеличилось на 83 тысячи человек. Согласно данным Росстата, более 149 тысяч человек стали крымчанами, при этом около 66 тысяч покинули Крым.

Многие наблюдатели заявляют, что официальные цифры не полностью отражают уровень миграции в Крыму, так как в статистику попадают лишь официально зарегистрированные лица.

Вследствие некоторых факторов число мигрантов ниже, чем есть на самом деле. К примеру, данные по Севастополю на первые восемь месяцев 2016 года лишь предварительные. К тому же местные власти на протяжении нескольких месяцев 2014 года не вели учёт мигрантов.

Пробелы в данных Росстата позволяют предположить, что Крым покинуло гораздо больше людей, чем сообщается.

Согласно Росстату, в январе 2014 года население полуострова составляло 2,342 миллиона человек, а к третьему кварталу 2016 года снизилось на 5 тысяч и составило 2,337 миллиона человек. Как сообщает Росстат, в этот период уровень смертности превысил рождаемость на 15,5 тысяч, при этом наблюдался прирост населения на 83 тысячи человек за счёт миграции. Если данные достоверны, в списке покинувших полуостров не хватает как минимум 67,5 тысяч человек.

Несоответствия в данных указывают на то, что число покинувших Крым гораздо выше, чем сообщает Росстат, и составляет около 150 тысяч человек. Анализ данных Росстата показывает, что за 2014 год Крым покинули как минимум 70 тысяч человек. Помимо этого около 80 тысяч выбрали для себя другое место жительства в период с 2015 года по третий квартал 2016 года. Правительство Украины заявляет, что лишь за период с января 2015 года по апрель 2016 года в Украину из Крыма переселились 73 тысячи человек.

По-видимому, Росстат занижает данные о росте населения Крыма. Так происходит, потому что россияне не проходят процедуру регистрации, во многом из-за недоверия к правоохранительным органам. К тому же, многие считают незначительным размер штрафа за отсутствие регистрации.

Журналисты портала EurasiaNet.org встречали множество россиян, которые переехали жить в Крым, но не зарегистрировали факт своего пребывания на полуострове.

Уровень миграции влияет, главным образом, на этнический состав Крыма. И официальные, и независимые источники утверждают, что большинство новых жителей полуострова – русские, а среди тех, кто покинул Крым и переехал жить на подконтрольные Киеву территории, большинство составляют украинцы и крымские татары.

Согласно данным ведущего агентства недвижимости в Крыму Alliance De Luxe, дорогие дома, квартиры и земельные участки на полуострове приобретают главным образом жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Более доступную недвижимость, цена которой составляет менее 2 миллионов рублей, покупают выходцы из стран СНГ, в основном из Армении и Азербайджана.

Официальные власти планируют увеличить население Крыма за счёт переезда россиян. В декабре 2016 года была принята Стратегия социально-экономического развития Республики Крым. Документ гласит, что к 2030 году население Крыма будет насчитывать 2,4 миллиона человек, причём в основном за счёт мигрантов.

Цифры Росстата чуть скромнее. К примеру, в данных этой государственной службы указано, что миграционный прирост населения Крыма в период с 2017 по 2030 год составит около 20 тысяч человек в год.

Примечательно, что Крым – не самый лучший вариант для переезда. Можно встретить много примеров, когда россияне не хотят переезжать на полуостров из-за неразвитой инфраструктуры, высоких цен и низких зарплат.

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина, не назвавшая своей фамилии, планировала переехать жить в Крым, но после посещения Севастополя отказалась от этой идеи.

«Местные жители недовольны уровнем зарплат, — рассказывает Екатерина. — Когда я упоминала, что приехала из Санкт-Петербурга, все говорили, что хотели бы там жить. В основном на полуострове царит атмосфера бедности. В Крым я переезжать передумала и решила перебраться в Сочи».

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (6 голосов, среднее: 1,17 из 5)

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