Российский бизнес видит Ирландию как прекрасную исходную точку для глобализации

Обозреватель Irish Tech News Симон Кокинг взял интервью у ирландского бизнесмена Джерарда МакКарти, ведущего свой бизнес в Москве, по поводу перспектив работы с Россией.

Irish Tech News: Как развивается торговля между Ирландией и Россией?

Джерард МакКарти: «Экспорт товаров в Россию достиг своего пика 722 миллиона евро в конце 2014 года, неуклонно увеличиваясь на протяжении последних 4-х лет. Но обвал рубля, введение продовольственных контрсанкций и политика «импортозамещения» сократили эту цифру до 369 миллионов евро в 2015 году. Импорт из России снизился аналогичным образом с 226 миллионов до 160 миллионов евро. Данные за 2016 год показывают дальнейшее снижение экспорта товаров с 217 миллионов евро до 206 миллионов за период с января по июль».

Irish Tech News: Что думают россияне о ведении бизнеса в Ирландии? Насколько большой рынок это для них?

Джерард МакКарти: «Мы наблюдали очень большой интерес со стороны российских инвесторов и предпринимателей к продвижению нашего ирландского стартапа в России. Более трети заявок в стартовый фонд проекта были сделаны в России (и СНГ), и около 40 процентов инвестиционного финансирования поступает отсюда, указывая на то, что осведомленность в этом секторе очень высока, и демонстрируя, что россияне очень позитивно воспринимают Ирландию как базу для глобализации бизнеса и хорошо знают о развитой инфраструктуре в нашей стране».

Irish Tech News: Чем привлекает их Ирландия?

Джерард МакКарти: «Мы можем обеспечить выход на рынки Великобритании, ЕС и США. У нас хорошие возможности для международных компаний, располагающихся в Ирландии. У нас развитая правовая система. Здесь находятся головные офисы многих ведущих международных телекоммуникационных, фармацевтических и финансовых компаний. Но больше всего Ирландия привлекает своим образом жизни. Россияне здесь чувствуют себя как дома и ценят дружелюбное отношение к ведению бизнеса».

Irish Tech News: Что ирландцы думают о ведении бизнеса в России?

Джерард МакКарти: «Ирландские компании, как правило, осторожно относятся к ведению бизнеса в России, особенно в последние годы, когда большинство СМИ освещало политику и экономику России в негативном свете после обвала рубля и введения санкций. Тем не менее, почти без исключения все ирландские компании, которые впервые вышли на этот рынок, были удивлены открывающимися в России перспективами для продвижения качественных продуктов и услуг. Их поразила Москва, и они удивлены уровнем жизни, который видят в центре столицы. Россия как рынок подходит не для каждой компании, но зато для тех, у кого достаточно ресурсов, кто готов выйти за привычные рамки и смотрит далеко в будущее, она предлагает отличные возможности».

Irish Tech News: Сколько ирландских компаний работают в Москве и России?

Джерард МакКарти: «По нашим оценкам, на российском рынке активно работают около 100 компаний, при этом примерно у 30 здесь имеются офисы и представительства».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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