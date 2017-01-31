Несмотря на общее улучшение экономической ситуации в России, положение многих регионов остаётся тяжёлым

После спада на протяжении двух с половиной лет российская экономика идёт на подъём. Москва «затянула пояс», и ситуация меняется к лучшему, хотя цены на нефть остаются низкими, да и санкции пока не отменены. В этом году в экономике России ожидается рост. По прогнозам Всемирного банка, она вырастет на 1,5 процента в начале 2017 года благодаря тому, что при планировании бюджета учитывались более реалистичные цены на нефть, и были урезаны расходы. Санкции продолжают действовать, но вырос объём зарубежных инвестиций. Такие западные кредитно-рейтинговые агентства как Standard & Poor’s в своей оценке сменили статус российской экономики с отрицательного на стабильный.

Несмотря на общий подъём, финансовое положение россиян продолжает оставаться сложным. Четверть российских компаний в 2016 году урезали размер заработной платы на 25 процентов, а иногда и вовсе задерживают выплаты. Средний месячный заработок в России за прошлый год упал на 8 процентов (в 2015 году этот показатель снизился на 9,5 процентов) и составляет менее 27 тысяч рублей (450 долларов), а это меньше, чем в Китае, Польше или Румынии. Уровень бедности при этом увеличился до 15 процентов. В регионах дела идут не очень-то хорошо — во многом из-за растерянности правительства.

Масштаб проблемы

Огромная территория России делится на 85 регионов, которые различаются по своей структуре, размерам и задачам. Согласно данным Министерства финансов, лишь 10 регионов (которые в большинстве своём производят сырьё и имеют крупные города с большой налоговой базой) можно назвать экономически и финансово стабильными, но их показатели с 2015 года снизились наполовину. Ещё 30 регионов продолжают держаться на плаву благодаря федеральным субсидиям, которые составляют до 33 процентов их дохода. Десяти регионам из этого списка Москва выделяет каждый год 3,5 миллиарда долларов: Дагестану, Чечне, Якутии, Камчатскому краю, Крым, Алтаю, Тыве, Бурятии, Ставропольскому краю и Башкортостану. Таким образом, более половины российских регионов с трудом выполняют свои обязательства и нуждаются в государственном финансировании.

Семьдесят регионов направляют 63 процента своих доходов в федеральный бюджет, а на собственные нужды расходуют оставшиеся 37 процентов. Из федерального бюджета возвращается в виде субсидий и других видов финансирования лишь 20 процентов. За последние 4 года размер отчислений в федеральный бюджет был увеличен на 12 процентов, а в этом году он поднялся ещё на 2 процента. Ситуацию усугубляет и то, что после кризиса в 2008-2009 годов многие социальные выплаты берёт на себя региональный бюджет.

Из-за спада доходов и одновременного увеличения отчислений в федеральный бюджет многие регионы России испытывают всё больший дефицит. В 17 регионах уровень дефицита переваливает за 10 процентов: к примеру, в республике Хакасия дефицит составляет 43 процента. Местные власти поднимают налоги, чтобы залатать дыры в бюджете, берут в долг у государства, предприятий и организаций и пускают в ход ценные бумаги. Когда уровень дефицита бюджета становится критическим, регионы всё чаще и чаще прибегают к услугам российских банков. По данным аналитических агентств, уровень внешнего долга России постоянно меняется и разнится, но долг регионов по оценке Standard & Poor’s составляет более 100 миллиардов долларов. В случае, если цифры верны, большую часть внешнего долга России составляют долги регионов.

К концу 2016 года долг 25 регионов перед государством составляет более 85 процентов. Долг республики Мордовия приближается к отметке в 200 процентов. Кроме того, регионы не в силах погасить долг самостоятельно, поэтому продолжают прибегать к помощи сторонних организаций. По данным Standard & Poor’s, чтобы расплатиться с долгами лишь за этот год, регионам потребуется сумма в 20 миллиардов долларов. По причине высокого уровня дефицита и задолженности перед государством 7 регионов находятся на грани финансовой нестабильности.

В поисках решения

Реакция Кремля на экономическую ситуацию в регионах неоднозначна. Во время декабрьской пресс-конференции Путин назвал долги регионов серьёзной проблемой, в которой, судя по всему, виноваты сами регионы, своими действиями препятствуя государственной антикризисной политике. В то же время, Министерство экономического развития в этом году увеличило сумму финансовой поддержки регионов на 9 процентов (30 миллиардов долларов) – значительная помощь, благодаря которой в каждый региональный бюджет поступит 300 тысяч долларов. В то же время сумма отчислений в федеральный бюджет растёт, и требования к региональным бюджетам не смягчаются: Путин утвердил бюджет России на 2017-2019 годы, и стандарты остались прежними.

Продолжается борьба с коррупцией: менее чем за два года были арестованы главы трёх различных регионов.

Финансовая нестабильность, которой подвержены регионы России, стала результатом общего спада экономики в стране и борьбы властных группировок в Кремле. Хотя Москва старается смягчить последствия кризиса и принимает ответные меры, они не всегда имеют успех. Внутренние разногласия в федеральном правительстве не способствуют улучшению положения регионов.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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