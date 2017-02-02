Западные эксперты в панике от фатального увлечения Европы трампизмом и путинизмом

В позициях американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина есть несколько общих пунктов, которые подрывают единство и ценности Европейского Союза. Несмотря на это тревожное обстоятельство, европейские лидеры, особенно в Брюсселе, по-прежнему демонстрируют прискорбную неготовность пробудить активность Евросоюза. Внимание политиков, как представляется, в большей степени сфокусировано на выборах в Нидерландах, Франции и Германии, а также мелких институциональных разборках, чем на понимании того, насколько серьезно им следует воспринимать проблемы безопасности и обороны, а также сохранение европейских ценностей.

Американский и российский президенты по различным причинам выступают против ЕС, НАТО, германского канцлера Ангелы Меркель и самой идеи открытого общества. Важно подчеркнуть, что их взгляды перекликаются с позицией некоторых европейских политиков. В Венгрии, Польше и Словакии, также как и в Нидерландах, Франции и Британии, лидеры консервативных или националистических партий поддерживают политику закрытых границ и консерватизма, которая направлена против общества, построенного на принципах открытости, особенно по отношению к тем, кто нуждается в защите.

Даже если эти политические лидеры и не являются в глубине души евроскептиками, они убеждены, что Европейский Союз в своем нынешнем состоянии исчерпал либеральную повестку дня, сформировавшуюся после окончания второй мировой войны. Их взгляды во многом совпадают с философией Дональда Трампа.

К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан часто заявляет, что европейский проект, если еще и не «остановился в своем развитии», то он должен быть остановлен. И это несмотря на тот факт, что его страна получила весьма значительные выгоды от поступлений из структурных фондов и фондов развития ЕС. Эти средства составляют около 3,1 процента годового ВВП Венгрии.

С точки зрения Трампа, Европейский союз как структура мешает государствам-членам контролировать свою собственную судьбу. Когда Великобритания проголосовала за выход из блока, чиновники из переходной команды Трампа отпускали язвительные шутки о том, какая страна следующей покинет ту самую организацию, которую Соединенные Штаты помогали создавать после 1945 года.

Что касается Путина, по его мнению ЕС обладает нераскрытым потенциалом единства, помимо экономического благосостояния. Это представляет угрозу для России. И порой сплоченность Евросоюза может удивлять. Так, страны ЕС в 2014 году единогласно проголосовали за введение санкций против России в связи с присоединением Крыма и вмешательством в дела Украины.

Что качается блока НАТО, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая недавно вела переговоры с Трампом в Вашингтоне, пришлось немало потрудиться, чтобы убедить его в необходимости и важности североатлантического альянса. Сам же Трамп рассматривает этот военный блок как «устаревший».

Путин не мог и мечтать о лучшем союзнике в Вашингтоне, в частности в связи с тем, что НАТО воспринимает необходимость обороны Польши и других восточно-европейских членов альянса гораздо более серьезно, о чем говорит развертывание нескольких тысяч военнослужащих на его восточных границах.

Путин всегда стремился расколоть трансатлантический альянс и ослабить ЕС. Теперь Трамп делает Москве одолжение, поскольку американский президент ставит под сомнение сами основы западного либерального порядка и системы безопасности.

Более того, если и есть европейский лидер, которого и Трамп, и Путин воспринимают негативно, так это Ангела Меркель. Трамп уже раскритиковал ЕС, назвав его «в сущности средством для усиления позиций Германии». Он также негативно отозвался о миграционной политике Меркель, назвав ее «катастрофической ошибкой». Можно было бы подумать, что Трамп берет реванш за теплые отношения, которые бывшему президенту США Обаме удалось наладить с Меркель.

Для Путина Меркель является самым большим препятствием в Европейском Союзе с точки зрения отмены экономических санкций. В то время как несколько лидеров стран ЕС во главе с Орбаном неоднократно выступали против санкций, Меркель удалось сохранить единство Евросоюза в отношении санкционной политики. Она получила мощную поддержку от Терезы Мэй, которая недвусмысленно заявила Трампу, что санкции должны сохраняться.

Что касается распоряжения президента Трампа, изданного 27 января, в котором говорится о приостановке программы по приему беженцев и прекращении иммиграции из семи мусульманских стран, оно спровоцировало широкую критику в Берлине, Лондоне, Париже и Брюсселе.

Впрочем, не следует удивляться, если это решение Трампа будет восторженно встречено некоторыми европейскими политическими лидерами. Венгрия уже объявила о намерении построить еще одно заграждение вдоль своей южной границы, вдобавок к построенному в прошлом году, чтобы сдержать поток беженцев, проникающих в страну из Сербии. Польша, Словакия и Чешская республика настойчиво отказываются принимать беженцев из Сирии и Ирака, даже на временной основе. Они, возможно даже увидят поддержку своей политики в решении Трампа.

Более того, Виктор Орбан и лидер польской националистической консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, а также другие популистские лидеры по всей Европе могут увидеть в Трампе своего истинного союзника, поскольку он также ставит под вопрос ценности, на которых держится единая Европа со времен окончания второй мировой войны.

При этом, у них может возникнуть соблазн заключить некие двусторонние сделки с Вашингтоном, будь то в сфере торговли или безопасности.

НАТО следует не тратить напрасно время на попытки отговорить их от подобных идей. Что же касается лидеров европейских организаций, у них, к сожалению, нет никакой внятной политики в отношении как трампизма, так и (за исключением санкций) путинизма. Этот вакуум создает для европейских сторонников Трампа и Путина огромный простор для маневра.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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