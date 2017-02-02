Goldman Sachs: Россия рассматривается инвесторами как лучший развивающийся рынок в 2017 году

Опрос, проведенный на глобальной макроконференции Goldman Sachs среди институциональных инвесторов показал, что, по их мнению, Россия и Индия продемонстрируют лучшие результаты среди всех развивающихся рынков в этом году.

Около 33 процентов опрошенных инвесторов считают, что акции российских компаний будут самыми привлекательными — в долларовом выражении — затем идут индийские акции (26 процентов опрошенных), а за ними китайские (15 процентов).

В основе этого убеждения лежат опасения инвесторов по поводу того, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа опустит развивающиеся рынки. Подавляющие 42 процента опрошенных назвали «протекционизм и торговые войны» самым крупным макрориском, при этом Индия с Бразилией рассматриваются как наименее пострадавшие от новой американской администрации. Что касается России, то дружеские отношения между Путиным и Трампом продолжаются.

После неожиданной победы Трампа нацеленный на российский фондовый рынок индексный фонд VanEck vectors Russia ETF (RSX) вырос на 20,2 процентов, iShares MSCI India (INDA) — на 0,8 процента, а iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) всего на 0,6 процента.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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