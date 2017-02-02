В борьбу между Россией и Западом вступают кошки

Непростые отношения России и Запада длятся уже давно. Многие считают, что до холодной войны недалеко. И вот наконец-то появился шанс вступить в открытое соперничество, и политика здесь ни при чем.
Две кошки, представляющие Россию и Запад, борются за звание лучшей в мире. Россию представляет кот по кличке Сашок из элитного российского питомника Румфолд – действующий чемпион мира и номер один в международной лиге кошек.
Подпись к изображению: За титул борются представитель британского питомника для кошек Mowgleaves (слева) и представитель российского питомника Румфольд (справа)
Но у Сашка появился конкурент, желающий забрать титул себе – это кот из британского питомника Mowgleaves, которого зовут Стоунхендж или просто Стоун. Кот породы американская короткошерстная начал участвовать в соревнованиях совсем недавно.
По иронии судьбы, компания Румфолд приложила руку к созданию Mowgleaves, и противостояние осложняется «семейными узами».
Битва за чемпионство будет проходить в течение нескольких шоу, однако пара уже успела посоперничать друг с другом на выставке LondonCats, которая является главной в лиге Международной фелинологической ассоциации.
Хозяин Стоуна – организатор соревнований Стивен Мезерв, который говорит, что посвящённые кошкам шоу пройдут по всему миру.
В интервью изданию The Mirror он рассказывает: «Кошки сегодня не обделены вниманием: существует множество видеороликов на YouTube, котокафе, фильм «Уличный кот по кличке Боб» и даже ежегодный фестиваль в Лондоне. Мы планируем сделать так, чтобы выставка LondonCats достигла уровня London Pet Show, но участвовали бы в ней лишь кошки. Время для этого подходящее».
Стивен настроен очень серьёзно, и не жалеет о деньгах, потраченных на «гастроли» Стоуна по всему свету.
Британский кот занимает восьмое место в мировом рейтинге, но окончательные итоги противостояния Сашка и Стоуна будут подведены 31 апреля в конце сезона.