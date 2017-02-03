Резервный фонд России может пополниться в этом году

По данным Министерства финансов РФ, опубликованным в четверг, на 2 февраля текущего года Резервный фонд России незначительно вырос до 16,18 миллиардов долларов с 16, 03 миллиарда по состоянию на 1 февраля 2017 года.

Резервный фонд, расходовавшийся последние несколько лет на латание дыр в бюджете, увеличился за счёт изменения обменного курса рубля и получения выплат по процентам, говорится в сообщении министерства.

Средства фонда, накопленные за долгие годы высоких цен на нефть, резко сократились в 2016 году из-за больших бюджетных расходов на конец года.

В этом году Резервный фонд может снова пополниться, благодаря тому, что Минфин планирует ограничить расходы путём покупки иностранной валюты при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.

Министерство финансов также сообщил в четверг, что Фонд национального благосостояния, созданный для того, чтобы можно было сбалансировать пенсионную систему, составлял 72,46 миллиарда долларов по состоянию на 1 февраля по сравнению с 71,87 миллиардов долларов в начале 2017 года.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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