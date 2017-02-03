“Настоящая” корица может увеличить умственные способности

Корица — один из самых сильных антиоксидантов в мире, и постоянное ее употребление может снизить уровень сахара в крови, помочь пищеварению, облегчить симптомы артрита и даже предотвратить болезнь Альцгеймера. В ходе недавнего исследования обнаружились первые доказательства того, что корица может увеличивать умственные способности.

Если говорить о продуктах с наибольшим уровнем содержания антиоксидантов, используя шкалу ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)- показатель способности антиоксидантов поглощать свободные радикалы, то корица находится на третьем месте, уступая лишь гвоздике и сумаху.

Результатом терапии с использованием корицы является значительное улучшение обучаемости у плохо обучаемых мышей. В качестве одного из примеров может служить тот факт, что у таких мышей уходило около 150 секунд для прохождения лабиринта Барнса. После месяца терапии мыши проходили лабиринт в течение 60 секунд, что является заметным улучшением.

Такой эффект объясняется бензоатом натрия, который образуется в организме после усвоения корицы. (Этот термин может быть вам знаком, так как производители еды используют его синтетическую форму в качестве консерванта. Также бензоат натрия одобрен Министерством здравоохранения США для лечения гипераммониемии — чрезмерного содержания аммония в крови).

Говоря научным языком, существует лишь один настоящий вид корицы, который обычно называют “цейлонская корица” и получают из растения Cinnamomum zeylanicum. Другое научное название для нее — Cinnamomum verum, которое переводится как “настоящая корица”.

Термин “кассия” не относится к цейлонской корице, но его используют говоря о других видах корицы, включая Cinnamomum cassia (или Cinnamomum aromaticaum) и Cinnamomum burmannii. В то время как большинство просто используют слово «кассия,» вы будете часто встречать слова “китайская” или “сайгонская” корица при упоминании о Cinnamomum aromaticaum, а также “корица с острова Ява” или “кассия из Паданга”, если речь идет о Cinnamomum burmannii.

Хотя оба типа корицы преобразуются в бензоат натрия, цейлонская корица намного чище китайской корицы, так как последняя содержит молекулы кумарина, разрушающие печень.

Цейлонская корица может обращать биохимические, клеточные и анатомические изменения, происходящие в мозге плохо обучаемых мышей.

Различные другие соединения, находящиеся в корице, включая циннамальдегид, дающий ей характерный вкус и аромат, стимулируют активность гиппокампа — участка мозга, отвечающего за память. Корица, как многие другие специи, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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