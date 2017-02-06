Поможет ли прорыв в робототехнике решить проблему старения населения

Во многих странах мира существует проблема старения населения и связанная с ней растущая распространенность такого заболевания как деменция. Япония, в частности, является «супер-стареющим» обществом, где средний возраст населения растет быстрее, чем где-либо еще в мире из-за высокой продолжительности жизни и низкого уровня рождаемости.

В 2015 году в статье, опубликованной в медицинском журнале The Lancet , отмечалось, что «Япония будет находиться на переднем крае процесса поиска решений социальных, экономических и медицинских проблем, порожденных супер-стареющим обществом».

Известная своими инновациями в высокотехнологической сфере, эта страна производит специальных роботов для людей, страдающих деменцией, которые обеспечивают им компанию, повышают степень безопасности в доме, а также помогают с лечением. Другие страны также активно выдвигают инициативы по внедрению роботов в технологию ухода при деменции.

Однако, мы должны быть уверены, что именно люди, особенно те, кто живет с деменцией, находятся в центре этих многочисленных исследований и разработок. В конце концов, технологии должны служить людям, а не быть чем-то навязываемым со стороны.

Роботы для ухода за людьми, страдающими деменцией

Роботизированные устройства могут быть полезны для выполнения задач по физическому уходу, контролю за поведением пациентов и симптомами, а также для оказания когнитивной поддержки. Их можно классифицировать на семь крупных категорий: роботы механической поддержки, помогающие пациентам подняться с кровати или инвалидной коляски; вспомогательные роботы для обеспечения мобильности; роботы для помощи в личной гигиене; роботы для оказания помощи при купании; роботы для мониторинга с сенсорными системами; роботы социального взаимодействия; и, наконец, терапевтические роботы.

Роботы первых четырех категорий могут широко применяться для помощи всем пожилым людям с ограничениями физической подвижности. Устройства, вошедшие в последние три категории, имеют конкретное применение для людей с деменцией, которые испытывают трудности с памятью, мышлением и коммуникациями, а также страдающих переменами настроения, поведения и изменениями личности.

Роботы для социальных и терапевтических целей

Роботы для социальных и терапевтических целей могут выглядеть как милые животные, например, как PARO, детеныш тюленя, или как маленькие гуманоиды, такие как Sato или Romeo. Людям, страдающим потерей памяти, роботы могут напоминать о вещах, о которых они часто забывают, например, принять лекарства или пищу, указывая на месторасположение предметов домашнего обихода, а также помогать с их использованием. Роботы также могут обеспечить им общение и развлечения, например, привлекая их к играм, танцам или пению.

Роботы могут оказывать поддержку людям в обеспечении независимого существования, а также помогают сглаживать негативные поведенческие и психологические отклонения. Они способны оказать помощь людям, осуществляющим уход за пациентами. Роботы, в отличие от людей, не подвержены синдромам стресса или выгорания, а кроме того они дают и другие практические преимущества. Роботы, выглядящие как пушистые домашние животные, могут быть использованы вместо реальных животных в качестве особого рода терапии. К тому же, роботизированная кошка не нуждается в пище, воде или специальном кошачьем туалете. Она также не способна поцарапать «хозяина», если ее ласкают чересчур активно.

Негативные аспекты

Преимущества роботов звучат весьма убедительно, но имеются также и отрицательные стороны. Особенно в тех случаях, когда существуют потенциальные конфликты между интересами людей с деменцией и их опекунов. Безусловно, последние нуждаются в поддержке и отдыхе, но замена человеческого ухода технологиями может лишить пациентов социального взаимодействия и обострить проблемы одиночества и изоляции. Более того, зависимость от роботов в выполнении домашней работы и операций по уходу за собой, способна снизить автономию пожилых людей.

На самом деле, существует весьма тонкая грань между использованием роботов для благотворной терапии и инфантилизацией пожилых людей, когда роботы используются как игрушечные куклы или плюшевые медвежата. Новые технологии должны помочь людям поддерживать и развивать навыки, сохраняя при этом уважение к их возрасту и жизненному опыту. Так, например, коммуникационный робот может взаимодействовать с человеком, ведя ежедневный журнал, а также напоминая ему о важных событиях и делах.

В случаях, если человек не в состоянии отключать функции мониторинга и отслеживания данных, возникают проблемы с обеспечением конфиденциальности. Пожилые люди могут предпочитать жить в семье или обществе, где они ощущают чувство привязанности. Из лучших побуждений опекуны часто хотят минимизировать риск возможного вреда, особенно для стариков, живущих отдельно, но навязчивые технологии могут привести к тому, что собственный дом будет ими восприниматься как клиника или тюрьма.

Кроме того, эти технологии могут привести к тому, что люди будут испытывать обостренное чувство неполноценности. В процессе разработки и внедрения роботы могут закрепить стереотипы, которые могут надломить пожилых людей.

Исследования и разработки, ориентированные на пользователя

Очень важно понимать предпочтения пожилых людей с такими заболеваниями как деменция. Разработчиков технологий порой критикуют за несоответствие между их энтузиазмом в отношении роботов и других технологических новинок и предпочтениями людей, страдающих деменцией.

Недавний обзор этических вопросов социальной и вспомогательной робототехники для ухода за больными деменцией указывает на проблему «порочного круга»: когда потребности пользователя не способствуют развитию технологии, новые продукты будут мало использоваться, вследствие чего неудовлетворенные потребности будут сохраняться.

Всемирный доклад о болезни Альцгеймера 2015 года призывает к тому, что «исследования деменции должны быть расширены пропорционально социальной значимости заболевания». А самое главное, ограниченные исследовательские ресурсы должны расходоваться разумно, со значительной степенью участия тех, для кого предназначены новые методы лечения и продукты.

Вовлечение граждан в науку и исследования

В последнее время растет энтузиазм по поводу «демократизации» науки и привлечения граждан к научным исследованиям. Так, например, японский План развития науки и технологий призывает «правительство, научные круги, промышленность и граждан» сотрудничать по наиболее сложным проблемам, в том числе связанным с быстрым старением населения. Существует и серьезная критика в отношении того, что на самом деле означает участие граждан в принятии решений в сфере здравоохранения и развития технологий. Но тем не менее, пожилые члены общества и люди с такими заболеваниями как деменция не должны быть оттеснены на второй план.

Организации, финансирующие и возглавляющие развитие технологий, могут проявлять большую активность во взаимодействии с пожилыми людьми в тех вопросах, которые касаются их приоритетов и предпочтений. Необходимо использовать все методы для поддержания диалога между пожилым населением, специалистами по технологиям, инженерами, исследователями и опекунами. А прототипы новых технологий могут быть предварительно опробованы на группах пользователей, чтобы изучить их отзывы.

Разумеется, существуют определенные этические и практические сложности в связи с участием людей, страдающих деменцией, в исследованиях, однако, они не должны автоматически исключаться. Поддерживающие стратегии могут максимизировать способность людей с когнитивными нарушениями выражать свое мнение по поводу того, что имеет для них особую важность.

Возможно, в один прекрасный день коммуникационные роботы смогут помочь таким людям выражать свои взгляды по поводу роли роботов в их жизни.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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