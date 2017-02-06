Индия намерена укреплять связи с Россией

Индия намерена укреплять связи со стратегическим партнёром в лице России. Страна возлагает надежды на улучшение положения дел в мире после недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который послужил символом перезагрузки отношений между США и Россией.

Согласно официальным данным, тема сотрудничества станет основной во время визита в Россию индийского премьер-министра Нарендры Моди в период с 1 по 3 июня. Будет проведена 18-ая ежегодная встреча на высшем уровне представителей России и Индии. Кроме того, Нарендра Моди посетит Международный экономический форум, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Индия выступает в качестве страны-гостя на этом ежегодном форуме.

Ожидается, что Моди побывает в Астраханской области, которая богата ресурсами и имеет стратегическое значение. Занимая должность главного министра штата Гуджарат, Моди несколько раз посещал этот российский регион, в котором выходцы из Гуджарата ведут торговлю алмазами. Драгоценные камни быстро превратились в основной предмет сотрудничества Индии и России, и обе стороны выступают за открытие отдельной алмазной биржи в Индии.

Астрахань станет российской входной точкой международного транспортного коридора «Север – Юг», который пройдёт из Мумбая в Санкт-Петербург через территорию Ирана. Эта страна тесно сотрудничает с Гуджаратом и позиционирует себя как главное связующее звено между Индией и Европой.

Моди посетит Россию, будучи в должности премьер-министра, уже в третий раз. Дипломатические отношения России и Индии длятся 70 лет, а развитие сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, согласно мнению политических экспертов, работает на пользу Дели.

Сообщается, что Моди может нанести визит в Израиль в июне или июле, а с 7 по 8 июня индийский премьер-министр посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане, на котором Индия наряду с Пакистаном выступит в качестве полноценного члена организации.

Результаты прошедших на этой неделе встреч на высшем уровне в Дели и Москве позволяют предположить, что во время июньского визита Моди в Россию будут обсуждаться перспективы совместных действий по борьбе с терроризмом, а также дерадикализация террористической угрозы, исходящей из территорий Афганистана и Пакистана.

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Давал посетил Москву в период с 30 по 31 января по приглашению своего российского коллеги Николая Патрушева. На встрече обсуждались такие вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны как поставки оружия, совместное производство, а также налаживание собственного производства в Индии.

Официальные источники утверждают, что Давал и Патрушев говорили о ситуации в Афганистане и о будущем этой страны на фоне встречи представителей России, Китая и Пакистана. Россия предлагала привлечь к решению вопроса Пакистан, чем вызвала удивление у представителей Индии.

Осведомлённый источник на правах анонимности заявил, что «Давал высказал опасения индийской стороны по поводу «сообщений в СМИ» о признании Россией движения Талибан. По его словам, Россия убедила Индию в своей поддержке правительство Ашрафа Гани.

Давал и Патрушев обсудили меры по противодействию запрещённой в России организации ИГИЛ и террористическим группам в Пакистане.

В ходе встречи в Дели с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олегом Сыромолотовым представители Индии вынесли на обсуждение действия Китая. Эта страна препятствует внесению террориста Маулана Масуд Азхара, находящегося в Пакистане, в чёрный список Совбеза ООН. Обе стороны пришли к мнению, что с содержанием чёрного списка, в котором фигурирует 1267 террористов и террористических организаций, обязательно следует считаться. Обсуждалось и вовлечение в борьбу с терроризмом таких организаций, как ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Разговор в Дели затронул и тему совместных действий по обеспечению информационной безопасности. В прошлом месяце вступил в силу договор между Индией и Россией об объединении усилий по информационной защите и обмену данными для противодействия терроризму. В рамках договора индийское центральное бюро расследований будет сотрудничать с российским отделом «К».

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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