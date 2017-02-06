Долгосрочной стратегической целью России является прямой выход в Атлантический океан

Воссоединение Крыма с Россией стало не только серьёзным удар по попытке НАТО взять её в кольцо; теперь, когда средиземноморская эскадра российского флота имеет постоянную базу (а не просто «аренда»), Россия может в полной мере проецировать свое политическое и военное влияние в регионе.

Москва уже доукомплектовала свою военно-морскую базу в сирийском Тартусе и даже добилась политических успехов в отношениях с Турцией, несмотря на все усилия НАТО противостоять этому. Не стоит также забывать, что Кипр в настоящее время позволяет российским военным кораблям заходить в свои порты.

В результате Россия в настоящее время обладает неоспоримой властью на Средиземноморье.

Она уже готова вырваться за пределы Средиземноморского региона. Конечной целью Москвы является прямой выход в Атлантический океан, скорее всего, с базой в Марокко. Это вполне реально.

Возвращение Крыма к России и превращение Севастополя в крепость были лишь подготовкой к путинскому «средиземноморскому плану действий», пишет Liberte Politique. После этого Москва приступила к укреплению своих военных баз в Тартусе и Латакии и восстановила отношения с Турцией. Впоследствии, российские стратеги разработали «алжирский вариант» с базой в Мерс-эль-Кебире, говорится в статье. Последний этап был Марокко: «Поддержав Марокко в вопросе о Западной Сахаре, Путин готовится выйти к Атлантическому океану», — заключает статья.

Россия уже сотрудничает с Египтом в Сирии, и ясно дала понять, что она хочет участвовать в том или ином качестве в стабилизации Ливии. Если она нацелилась на Марокко как на ключевого политического и военного партнера, то маховик уже пришёл в движение.

Марокко также стремится к сближению с Россией. Марокканский король Мохаммед VI посетил с государственным визитом в Москву в марте 2016 года для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Теперь можно наблюдать истинные зачатки мультиполярного мира. Если Россия получит доступ в Атлантику, то Вашингтону придётся поумерить грандиозные планы глобальной гегемонии.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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