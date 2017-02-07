Потребление сжиженного газа в Европе увеличится к 2018 году

Европа может освоить большее количество сжиженного газа в 2018 году, так как в мире повышаются объёмы его производства. Участники Европейской газовой конференции, которая прошла в Вене, отмечают, что стратегия России касательно увеличения поставок сжиженного газа ещё не ясна.

Поставщики, которые используют европейский газопровод, могут отказаться от повышения цены на сжиженный газ, чтобы не упрощать жизнь конкурентам, доставляющим сырьё более дорогостоящими способами. Возможно, будут проведены соответствующие переговоры для обсуждения расценок для европейских потребителей.

Чтобы экспортёры не заинтересовались поставками газа в Европу, цена газа в регионе должна превышать стоимость газа в США не более, чем на 1,45 доллара за 1 миллион БТЕ (приблизительно 50 долларов за м3). По словам генерального менеджера компании Gas Value Chain Вольфганга Питерса, в надбавку входят различные издержки, 50 центов за доставку каждого 1 миллиона БТЕ (17,5 доллара за м3) и стоимость регазификации.

Главный экономист BP в России Владимир Дребенцов утверждает, что американский газ может устремиться в Европу, если цена газа в европейском регионе превысит американскую на 1 доллар за 1 миллион БТЕ (около 35 долларов за м3).

Ответ Газпрома

Российский Газпром не видит в Америке серьёзного конкурента, по крайней мере, в этом году. Однако, считает Дребенцов, Газпрому следует соревноваться с набирающими обороты американскими поставщиками, так как внутри страны продажи газа падают.

Продажи Газпрома в Европе, за исключением стран Балтики и Турции, значительно выросли в 2016 году, так как компания боролась за рынок. Продажи пошли вверх благодаря дочерним компаниям и газовым аукционам, повышающим экспорт, а цифры объема поставок на основе долгосрочных контрактов были внушительными.

Добыча газа в России увеличилась и достигла уровня 653 миллиарда м3 в прошлом году, но производительность компании Газпром, несмотря на рекордный уровень экспорта, упала и составила 406 миллиардов м3. По словам Дребенцова, из-за спада продаж в России Газпром будет вынужден искать покупателей в Европе. Компания планирует построить новые газопроводы, ведущие в Европу, в числе которых входят «Северный поток-2» с пропускной способностью в 55 миллиардов м3 в год и «Турецкий поток» с показателем 31,5 миллиардов м3. Дребенцов говорит, что возросший объём поставок за рубеж потребует использования транзитного пути через Украину.

Конкуренция с США

Дребенцов рассказывает, что газ из США активно продаётся в Европе, так как добыча сланцевого газа в Штатах хорошо развита, финансовые потери при разработке месторождений минимальные, и это сдерживает рост цен на энергоресурс в стране. Россия уже пересмотрела условия долгосрочных договоров на поставку сырья через нефтепроводы, чтобы повысить конкурентоспособность своих компаний, и, по словам Питерса, с контрактами на газ произойдёт то же самое.

Потенциальная возможность поставлять газ из США сама по себе снижает цену на ресурс, говорит один из главных менеджеров компании BP Крис Шемерс. Правительство Литвы добилось от Газпрома пересмотра цен на газ в 2014 году из-за возможного импорта из США. Однако, заявляет Шемерс, до «газовой войны» дело не дойдёт.

Нижний ценовой порог

Поставки газа из США не положили начало ценовой войне в Европе, но установили нижний ценовой порог стоимости газа, который со всем издержками составляет 4-5 миллионов БТЕ (около 140-175 долларов за м3), говорит исполнительный директор итальянской компании Edison Пьер Вергерио. Даже в том случае, если затраты на доставку газа, заложенные в цену, снизят объёмы его поставок, импорт газа в Европу из США будет иметь смысл, пока затраты окупаются. Увеличение цены при этом составит приблизительно 1,45 доллара за 1 миллион БТЕ (примерно 50 долларов за м3).

Напрасный труд

Вице-президент американской компании-экспортёра Cheniere Эндрю Уолкер говорит, что Россия вряд ли снизит цены, чтобы повысить конкурентоспособность, так как это ни к чему не приведёт. Один из главных менеджеров Cheniere Хелена Уисден утверждает, что большинство американских компаний нацелены на конкретные рыночные ниши. Она говорит, что доля американской продукции на европейском рынке будет значительно ниже по сравнению с долей российского газа, поэтому Газпрому не понадобится снижать цены. По словам Уисден, и российскому, и американскому газу хватит места на рынке.

Шемерс заявляет, что небольшая разница в цене на газ в США и Европе совместно с растущей конкуренцией создаёт некоторые неудобства американским экспортёрам. Некоторые сделки остаются выгодными лишь при условии, что все издержки в конечном итоге оплатят потребители.

Налог на добычу ресурсов составляет 2,2-3 доллара за 1 млн БТЕ (около 77-105 долларов за м3), и его нужно платить вне зависимости от того, удалось ли реализовать добытый объём. Затраты на организацию добычи нефти, таким образом, окупаются лишь через несколько лет, говорит Шемерс. Но за последние 5 лет гарантом рискованных сделок являются европейские энергетические компании.

Рост предложения вынуждает добывающие компании идти на различные «уловки», чтобы стимулировать спрос. Шемерс приводит в пример импорт ресурсов компании Cheniere в Чили. В Европе подобной мерой может послужить увеличение цены на уголь, которое заставит потребителей отдать предпочтение газу.

Объём добычи газа увеличивается

По словам специалистов ценового агентства Argus, уровень добычи газа достигнет отметки в 40 миллионов тонн в год в 2017 году, а на Форуме стран-экспортёров газа называлась цифра в 48 миллионов тонн в год. Изменение условий договоров по поставке газа ведущего экспортёра Qatar (особенно с индийской компанией-покупателем Petronet) и возросший спрос в Китае, Индии и других странах привела к подъёму в отрасли.

Из-за чувствительности к ценам рынка в Индии и (до определённой степени) в Китае, дальнейший рост спроса замедлится. Участники Форума отмечали, что этому поспособствует возможное падение цен на уголь. Мировой спрос на газ снизится (за исключением европейских стран), возможно, в следующем году. Не исключено, что поставщики газа будут спешно реализовывать свой товар в Европе, пока позволяют обстоятельства.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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