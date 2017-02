Бывший посол США учит будущих американских дипломатов прагматизму в отношениях с Россией

С точки зрения Кэрри Кавано, бывшего американского посла, американо-российские отношения похожи на песню группы Rolling Stones “You Can’t Always Get What You Want”. Это название можно перевести как «ты не можешь всегда получать то, что хочешь».

Подпись к изображению: Выпускник Университета Флориды и бывший сотрудник американской дипломатической службы Кэрри Кавано выступает с речью перед перспективными студентами — стипендиатами Госдепартамента США



Вечером в понедельник он обратился к аудитории, состоявшей из 50 человек, в зале Университета Флориды, чтобы выразить свое мнение о нынешних отношениях между Америкой и Россией. Кавано, бывший выпускник этого университета, получивший в 1976 году степень бакалавра в области российских исследований, был приглашен выступить в рамках серии Global Challenges Speaker.

Он заявил, что хотя существует множество споров по поводу непростых отношений с Россией, основной акцент должен быть сделан на компромиссе и поиске прагматических подходов. «Речь вообще не должна идти о плохих или хороших отношениях с Россией. То, что нам нужно – продуктивные отношения», — сказал Кавано.

Высказанные президентом США Дональдом Трампом слова одобрения в адрес России и лично Владимира Путина, а также доклады по поводу компьютерных взломов во время президентских выборов в США, за которыми якобы стояла Россия, делают, по мнению бывшего дипломата, его выступление особенно актуальным.

Ингрид Клипсис, профессор университета в области российских исследований, сказала, что американо-российские отношения приобрели особую напряженность после присоединения Россией Крыма, ранее принадлежавшего Украине. Она сказала, что не закрывает глаза на действия России, но, по ее мнению, полезно, чтобы студенты имели более широкое суждение по поводу политического выбора той или иной страны.

«Я, разумеется, считаю, что в американской прессе и других медиа-источниках существует тенденция изображать русских как плохих парней, — сказала Клипсис. – Однако, было бы замечательно, если бы американцы подумали и о мотивах, стоящих за действиями России».

Для Кэрри Кавано выступление в университете стало возможностью вдохновить студентов. В начале своего обучения он принял решение продолжить карьеру в сфере дипломатических отношений, после того, как послушал одного из приглашенных ораторов. Сегодня, 40 лет спустя, он надеется дать студентам такой же стимул.

«Именно это в значительной степени увлекало меня в годы учебы в университете и привело к карьере дипломата, — сказал Кавано. – Существует такая захватывающая деятельность, где ты можешь принести реальную пользу, повлиять не только на людей, с которыми работаешь, на их жизни, но потенциально изменить страну и даже весь мир».

