Китай, США и Россия: искусство любви

Отношения между Россией и Китаем всегда оставались сложными. На первых порах идеология, финансирование и стратегия Коммунистической партии Китая во многом опирались на Москву. После 1949 года Советский Союз предоставлял технологические наработки, инвестиции и делился опытом с вновь образованной Народной республикой. Однако некоторые трения существовали с самого начала, а по прошествии десяти лет активного сотрудничества отношения заметно ухудшились.

СССР всегда требовал уважения к себе как к наставнику и извлекал пользу из отношений со страной, которую считал молодым помощником в деле по глобальному распространению коммунизма. Китай, тем временем, прагматично стремился к достижению собственных целей и однажды обрёл самостоятельность. Ожидания сторон от партнёрства не совпадали.

Военные конфликты в конце 60-ых и развал СССР в 1991 году, который в Китае восприняли как катастрофу, лишь укрепили уверенность Пекина в том, что баланс в отношениях с большим соседом стоит держать лишь для извлечения выгоды, и стратегические перспективы здесь ни при чём. Первый зарубежный визит председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в 2013 году совершил именно в Москву, однако, он лишь «поддержал традицию». Десятком лет ранее Ху Цзиньтао сделал то же самое. Факт становится очевидным – упоминание о России, будь она нестабильной и бедной или богатой и мощной, в Китае не вызывает энтузиазма.

То, что сопернические отношения между Россией и США в последние годы во многом помогли Китаю, не вызывает сомнений. На Среднем Востоке Россия принимает удар на себя, выступая против действий США в Сирии и применяя свои войска, а в это время Китай, основной игрок и инвестор в регионе, наблюдает за происходящим со стороны. Россия под управлением Путина подвергает нападкам военные объединения и альянсы по безопасности, возглавляемые США, и это выгодно Китаю. Наконец, в Китае знают, что экономика России зависит от энергетических ресурсов, одним из главных потенциальных потребителей которых и является КНР. Подвесив перед своим большим соседом эту «морковку», Китай способен вести свою игру. По этим причинам отношение США к России — это очередной с момента вступления Трампа в должность сигнал, вынуждающий Китай менять стратегию, предварительно справившись с недоумением. Си и его коллеги вполне комфортно себя чувствовали на фоне противоречий между Москвой и Вашингтоном, а более дружеское взаимодействие США и России не сулит Китаю ничего хорошего.

Простой пример – китайская концепция «Один пояс и один путь». Очень мягко, через инвестиции и экономические рычаги этот проект затрагивает самое сердце региона Центральной Азии, где сосредоточены стратегические интересы России. Концепция «Один пояс и один путь» наглядно показывает, что современная роль Китая в регионе значительно возросла, равно как и зона его влияния.

Для остального мира значение Китая не столь очевидно. Взглянув на карту, легко заметить огромную Россию, которая раскинулась от Европы до Японии, но физические размеры не соответствуют экономическим масштабам. Российская экономика уступает экономике Великобритании, Франции, Германии или Италии и не входит в мировую десятку крупнейших. На конец 2016 года российская экономика была меньше экономики Китая в целых 15 раз. Она по объёму сравнима с показателями китайской провинции Гуандун, при этом экономика Китая ежедневно увеличивает отрыв. Концепция «Один пояс и один путь» тонко намекает на то, что на задворках России Китай создаёт экономическое содружество и делает это в открытую.

В последние годы Си и его сподвижники научились крайне искусно льстить России. С этой точки зрения речь Си в 2013 году, в которой упоминались великие русские писатели, отсылки к богатой культуре и статусу – настоящий поэтический шедевр. За всем этим стоит огромное различие в современном положении коммунистического Китая и страны, в которой система зародилась. С точки зрения Китая СССР отступился от своих принципов, что привело к подъёму и последующему развалу в течение десятилетия. На Западе к Путину могут относиться со страхом и недоверием, но Китай испытывает к стране сожаление.

В трактате «Искусство войны» Сунь Цзы ещё две тысячи лет назад открыл для китайской души и философии политическое значение утаивания. Озвучивать одни намерения, а действовать в совершенно ином направлении – типичная стратегия китайских политиков. Чем больше разговоров о сближении Китая и России, тем больше вероятность того, что Москве следует ожидать подвоха. Китай имеет дело с американским президентом, который, судя по всему, готов льстить России практически без остановки, и этим вынуждает Си отказаться от проверенной тактики. Видимо, Дональд Трамп интуитивно догадался о том, что в дипломатии исходящая от противника ненависть действует не так эффективно, как его горячая любовь. Поэтому Москва сбита с толку и несколько озадачена вопросом, чего ждать от Трампа и его советников.

Китаю скоро потребуется что-то решать с флюидами дружбы и тепла, поток которых устремился из Вашингтона в Москву. В Китае знают, что в прежние времена хорошие отношения в определённый момент времени удавалось сохранять лишь с одной страной из этого импровизированного треугольника: партнёрство возможно либо с США, либо с Россией, и никак иначе. Сорок пять лет назад США использовали слабый Китай, чтобы влиять на сильную Россию. На данный момент ситуация изменилась, и уже сильный Китай вынужден противостоять союзу России и США. Одно ясно точно: Си придётся смириться с неприятием и враждебностью со стороны Трампа или попытаться заслужить его любовь. Как и Путин, он может обнаружить, что какова бы ни была цена ненависти, любовь обойдётся дороже.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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