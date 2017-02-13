Российское кино стремится попасть в зарубежный прокат

Этот год знаменателен столетием российской Революции, и если судить лишь по сообщениям западных СМИ, Россия стремится вернуться во времена Советского Союза со свойственной ему политикой изоляционизма. Однако в кино, по крайней мере, эта тенденция вовсе не прослеживается.

Российское артхаусное кино получает положительные отзывы на международных фестивалях и различных премиях. Особого внимания удостаивается картина Андрея Кончаловского «Рай», которая получила «Серебряного льва» на фестивале в Венеции и вошла в шорт-лист премии Оскар. По словам генерального продюсера Недели российского кино в Лондоне Филипа Перкона, западный зритель ожидает увидеть фильмы с философской подоплёкой в стиле таких именитых мастеров как Андрей Тарковский, поэтому многие удивляются кассовому успеху новых лент из России. Перкон с нетерпением ждёт премьеры драмы Алексея Учителя «Матильда», которая рассказывает историю любви между ведущей балериной и императором Николаем II.

Глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе видит причину популярности российских картин в том, что их создатели амбициозны и желают работать в серьёзных масштабах и с финансированием, сравнимым со среднебюджетными голливудскими лентами.

Мцитуридзе говорит, что благодаря своим достоинствам мультфильмы (среди которых и франшиза «Снежная королева» производства студии Wizart Animation), насыщенные спецэффектами научно-фантастические приключенческие фильмы («Притяжение» Фёдора Бондарчука) и исторические картины («Викинг» Андрея Кравчука) становятся популярными во всём мире. Этому во многом способствует общепринятый подход к созданию лент, который используют режиссёры.

Генеральный продюсер Юрий Москвин рассказал, что хотя в основе мультфильмов студии Wizart Animation лежит российская культура, они способны найти отклик в душе зрителей всего мира. Москвин подчёркивает, что при создании мультфильмов авторы старались обратиться к ценностям современного общества, не забывая о юморе. В «Снежной королеве 3. Огонь и Лёд» речь шла о значении семьи и взаимовыручке, а мультфильм «Волки и овцы» рассказывает о дружбе и поддержке.

Россия находится на двенадцатом месте по объёму кассовых сборов, который, согласно данным comScore, в прошлом году составил 49 миллиардов рублей (примерно 727 миллионов долларов). Однако, доля отечественных кинокартин в прокате составляет лишь 18 процентов, в то время как большая часть демонстрируемых фильмов создаётся в Голливуде. В двадцатку лучших лент вошли лишь два российских фильма: «Экипаж» Николая Лебедева и «Викинг».

Российский Фонд кино инвестирует 50,6 миллионов долларов в год в производство отечественных картин и согласовывает это с министерством культуры, но несмотря на эту помощь продюсеры амбициозных проектов вынуждены заключать договоры о международном сотрудничестве, чтобы покрыть расходы.

Продюсер фильмов Андрея Звягинцева «Левиафан» (номинация на Оскар) и «Нелюбовь» (готовится к выходу) Александр Роднянский утверждает, что зарубежный прокат бросает вызов российским фильмам, одновременно предоставляя множество возможностей. Роднянский также выступал продюсером кассовой ленты «Сталинград» и участвовал в создании «Дуэлянта», который был выпущен в США компанией Sony после премьеры на Международном кинофестивале в Торонто. Крупным лентам наподобие «Сталинграда» и «Дуэлянта», по словам Роднянского, трудно найти дорогу к мировому зрителю, так как изначально они создаются на русском языке и нуждаются в субтитрах или дубляже.

С другой стороны, уверен Роднянский, картинам уровня «Левиафана» или «Нелюбви» прокат за рубежом может обеспечить от 20 до 30 процентов кассовых сборов, поэтому их легко адаптировать для иностранного зрителя и согласовать их выпуск с европейскими прокатными компаниями.

Роднянский говорит, что сейчас кинокомпании осваивают новый способ производства фильмов: кино снимается в России, но на английском языке. Сборы таких фильмов за рубежом могут составлять до 70 процентов бюджета. Он добавляет, что благодаря низкому курсу рубля производство российских кинокартин оказывается сравнительно недорогим.

Соучредитель компании Art Pictures Studio и один из продюсеров «Притяжения» Дмитрий Рудовский уверяет, что несколько лет ожидаемые сборы за рубежом составляли 10 процентов бюджета, а на данный момент вполне могут достигать 25-30 процентов. По словам Рудовского, объёмы увеличились не только из-за курса рубля, но и благодаря возросшей популярности российского кино. По его ожиданиям, 40 процентов сборов «Притяжения» обеспечит зарубежный прокат.

Российские артхаусные проекты, говорит Рудовский, всегда вызывали интерес за границей, однако в последние три года дистрибьюторы всё чаще обращают внимание и на другие жанры. Для создания подобных картин требуются меньшие денежные средства, а качество сопоставимо с голливудскими фильмами со средним и низким бюджетом.

Как и для Голливуда, международным партнёром для России стал Китай. Фильм «Экипаж» выиграл от сотрудничества между российским дистрибьютором Central Partnership и китайской государственной компанией China Film Group: картина в Китае собрала 29,3 миллиона юаней (4,42 миллиона долларов). В числе других сделок инвестиции China Film Group в производство фильма «Вий-2» с Джейсоном Флемингом и «Притяжение», к созданию которого приложила руку китайская компания HGC Entertainment.

Однако продюсеры не намерены останавливаться на достигнутом. «Притяжение» запущено в прокат в 40 странах, а созданный студией Wizart Animation в сотрудничестве с китайской компанией Flame Node Entertainment мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд» будет демонстрироваться в 60 странах.

Чтобы прорваться к западному зрителю, продюсеры обращаются к американским и западноевропейским компаниям. К примеру, Covert Media со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе владеет правами на международный прокат двух российских фильмов в Берлине: это фантастический триллер Эмилиса Веливиса «Ночные стражи» и фильм-катастрофа Сарика Андреасяна «Землетрясение».

Президент по международным связям компании Covert Media Лиз Ким Шван рассказала, что у российских кинопроизводителей, с которыми ей довелось общаться, разный опыт и ожидания от работы с западными прокатчиками. Однако, каждый из продюсеров подчёркивает важность сотрудничества, и западные компании их в этом поддерживают.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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