Американцы выкупили права на прокат в Америке российской киноэпопеи «Легенда о Коловрате»

Портал PanARMENAN.Net сообщает, что компания Well Go USA приобрела права на прокат в Северной Америке российской киноэпопеи в жанре исторического экшена «Легенда о Коловрате». Сделка между Well Go и дистрибьютором Central Partnership прошла в Берлине.

Действие картины происходит в XIII веке во времена, когда большая часть мира принадлежит Золотой Орде во главе с ханом Батыем. Фильм режиссёра Ивана Шурховецкого появится в российских кинотеатрах во второй половине года, а права на его показ за рубежом были проданы ряду компаний. Версия фильма на немецком языке принадлежит компании Splendid, французская версия куплена Acteurs Auteurs Associes, испанскую «Легенду о Коловрате» приобрела Mediaset, а в Монголии лента выходит в прокат благодаря Digital Contents.

«Легенда о Коловрате» — детище компаний Central Partnership и киностудии КИТ, которая входит в холдинг Газпром-медиа.

«Шестьсот лет назад деревья были выше, снег – мягче, а солнце светило ярче, — рассказывает глава киностудии КИТ Джаник Файзиев. — Мы решили поэтически воссоздать исторические события XIII века — тёмные времена, когда Золотая орда захватила Русь. Основная идея фильма в том, что главные жертвы и подвиги совершаются во имя тех, кого мы любим».

Президент Well Go USA Дорис Фардрешер говорит, что возглавляемая ею компания входит в число лидеров кинопроката в Северной Америки, так как всегда работает с инновационными мировыми экшенами и блокбастерами. «Легенда о Коловрате», считают в Well Go USA, займёт достойное место среди лучших картин, и компании не терпится показать этот фильм западному зрителю.

Глава Central Partnership Павел Степанов заявил, что прокат картины в Америке сделает ленту успешной во всём мире. Переговоры по сделке вели вице-президенты компаний Well Go USA и Central Partnership Дилан Марчетти и Екатерина Пшеницына.

