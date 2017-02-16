Станут ли русские в Прибалтике «судетскими немцами»?

Воинственные заявления Владимира Путина, а также его программа построения «Русского мира», которая подразумевает право Москвы на «защиту» этнических и культурных собратьев во всем мире, встревожила многих наблюдателей. Некоторые из них косвенно сравнили этот план Путина с политикой нацистской Германии, которая, как им представляется, служит шаблоном для политики Путина в странах Балтии, где проживает многочисленное русское меньшинство. В особенности это касается Эстонии, где оно в основном сконцентрировано в прибрежном районе реки Нарва. Соблазн воспользоваться судетским сценарием несомненно усиливает тот факт, что отношения между эстонцами и местными русскими в прошлом были довольно напряженными.

Во время недавней поездки в Эстонию, которую я впервые посетил почти 45 лет назад будучи студентом Московского государственного университета, я пришел к выводу, что большинство русских эстонцев вряд ли последовали бы путинскому плану. Для такого вывода есть несколько причин. Наиболее важной, на мой взгляд, является экономика. Само собой разумеется, в Эстонии существует ряд проблем, и многие местные русские жалуются на безработицу, которая негативно сказывается как как русских, так и на эстонцах. Тем не менее, для большинства русских эстонцев, с экономической точки зрения Эстония выглядит лучше, чем Россия. Это понимают даже те русские, кто не полностью интегрирован в эстонское общество. Одна продавщица сказала мне, что она и ее муж имеют российские паспорта, а эстонских у них нет. Она также рассказала, что ее сын может иметь только российский паспорт, и добавила, что он регулярно ездит в Россию. С другой стороны, она могла бы эмигрировать только в Россию. Тем не менее, она остается в Эстонии, и объяснение этому решению я получил от российских туристов, которых встретил в Эстонии. Все они описывали экономическую ситуацию в России как довольно мрачную, во всяком случае по сравнению с тем, как было несколько лет назад. Двое сказали мне, что активно ищут способы эмигрировать на Запад.

Хотя экономические преимущества жизни в Эстонии являются важной причиной, почему многие русские не особенно желают российской поддержки, она не является единственной. Другая причина состоит в том, что они постепенно интегрируются в эстонское общество. Эту интеграцию никак нельзя назвать гладкой. Накануне распада СССР и обретения Эстонией независимости, недовольства на этнической, культурной и языковой почве были достаточно сильны, и в те годы многие русские уехали из Эстонии.

Был также момент напряженности в 2007 году, когда эстонское правительство решило убрать памятник и останки советских воинов времен второй мировой войны из центра столицы. Однако, по прошествии времени уровень антагонизма стал снижаться, а память об СССР постепенно уходит в прошлое. Более того, многим эстонцам среднего и пожилого возраста, советская эпоха вновь стала видеться в позитивном свете, как время, когда они были молоды, имели гарантированную работу, бесплатное образование и другие преимущества, которые воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Многие из них с удовольствием отвечали на мои вопросы на русском языке, а некоторые даже гордились, демонстрируя хорошее знание русского.

Эстонские власти также стремятся интегрировать русских в национальный дискурс. В автобусе, который вез меня из Таллинна в Тарту, записанные голоса на русском и английском языках предоставляли пассажирам необходимую информацию. В Национальном Историческом музее часть информации также имеется на эстонском, английском и русском языках, а экспозиции оформлены таким образом, чтобы не провоцировать недовольства на этнической или лингвистической почве.

Туристы из России чувствуют себя вполне комфортно, а местные университеты, судя по всему, приветствуют обучение студентов из России. Все это подталкивает местных русских постепенно интегрироваться в эстонское общество и не рассматривать Россию как единственное место, где они могли бы жить, будучи русскоговорящими людьми. И последнее, но не менее важное: некоторые эстонские русские чувствуют себя чужаками в России из-за разницы в обычаях и образе жизни. Все это прививает русским, живущим в Эстонии, чувство, что они являются особой этнической и культурной группой, члены которой не обязательно принадлежат России только на том основании, что они говорят по-русски.

В чем же заключается значение все более заметного примирения между эстонскими русскими и эстонцами? Здесь нам следует вернуться к началу этой статьи. Путинский план «Русского мира» предусматривает, что только Россия должна защищать своих этнических и культурных соотечественников, и это может служить оправданием вмешательства во внутренние дела других государств, и даже вторжения. Этот план сработал в некоторых случаях, например, в Крыму и Восточной Украине, по крайней мере, на первоначальном этапе. Тем не менее, в Эстонии такой план может не сработать, поскольку большинство эстонских русских считают себя частью эстонского государства, несмотря на все существующие проблемы.

Все это, скорее всего, принимается во внимание, как Путиным, так и эстонским руководством. Один из высокопоставленных сотрудников эстонского МИДа, выступавший на конференции, на которой я присутствовал, язвительно высмеял западные СМИ, которые пишут, что эстонские русские готовы к бунту наподобие судетских немцев, а Россия в свою очередь готова протянуть руку помощи «братьям и сестрам». Он выразил уверенность в том, что Эстония находится безопасности, и не только потому, что она является членом НАТО, но в основном благодаря стабильности эстонского общества. Большинство эстонских русских явно не заинтересованы играть роль судетских немцев.

Автор, Дмитрий Шляпентох — американский ученый, уроженец СССР, адьюнкт-профессор истории в университете Индианы

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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