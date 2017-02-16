Индия и Россия близки к подписанию договора о совместном производстве вертолетов

Индия и Россия приближаются к созданию совместного предприятия по производству легких вертолетов в Индии. Таким образом, после некоторого затишья возрождается план, объявленный президентом России Владимиром Путиным в 2015 году.

Нью-Дели необходимо заменить сотни устаревших вертолетов общего назначения, развернутых вдоль гималайской границы с Китаем, а также в спорном регионе Кашмир.

Это означает, что первоначальный заказ на 200 вертолетов Ка-226, из которых 140 будут произведены в Индии, скорее всего, будет расширен. Сделка является лишь частью более широкой программы, поскольку премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен создать отечественную оборонно-промышленную базу и сократить объемы импорта военной техники.

Глава индийской государственной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), производящей истребители Tejas, Суварна Раджу, в среду сообщил журналистам, что окончательный вариант документов по сделке объемом в 1 миллиард долларов, связанной с производством вертолетов «Камов», в которой участвуют компании Российские вертолеты, Рособоронэкспорт и индийская HAL, представлен президенту Путину.

В то время как Индия заключила договоры с Соединенными Штатами о приобретении 22 ударных вертолетов Apache и тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook на общую сумму 2,5 миллиарда долларов, планы покупки российских вертолетов и истребителей пятого поколения столкнулись с многочисленными серьезными проблемами. «Между сторонами возникли разногласия, но они в настоящий момент урегулируются», заявил заместитель генерального директора компании Рособоронэкспорт Сергей Гореславский в ходе крупнейшего в Индии авиасалона, традиционно проходящего в городе Бангалор на юге страны.

В течение ближайших месяцев рабочая группа будет оценивать состояние производственных мощностей в Индии. «Мы очень надеемся запустить производство в нынешнем году», сказал один из руководителей холдинга Вертолеты России.

Должностное лицо, пожелавшее сохранить анонимность, заявило, что совместное предприятие будет смоделировано по образцу индийско-российского СП «БраМос», производящего сверхзвуковые ракеты, которые военные аналитики называют одними из самых эффективных в своем классе.

Россия в течение долгого времени была главным поставщиком военной техники в Индию, но в последние годы Нью-Дели стал заключать договоры о поставках с Францией, Израилем и Соединенными Штатами Америки.

Две крупнейшие американские авиакосмические и оборонные компании Lockheed Martin и Boeing предложили создать в Индии производственные линии для строительства боевых самолетов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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