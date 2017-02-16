Минула 72-ая годовщина варварской бомбардировки Дрездена

С пепельной среды 14 февраля 1945 прошло 72 года, именно в этот день в результате авиаудара по немецкому городу Дрезден в огне погибли и пострадали до 100 тыс. человек, а бесценное наследие исторического города было навсегда утрачено. Культура понесла огромный ущерб, так как после варварского авианалёта большинство прекрасных архитектурных шедевров, созданных в Дрездене ещё в средние века, канули в лету.

В покаянный день (вторник 13 февраля 1945) союзники сбрасывали бомбы на поезда и автобусы, в которых гражданские, в том числе и множество детей, возвращались с празднований, предшествующих пепельной среде.

Воздушные силы Великобритании и США разбомбили город, совершив самое жестокое массовое убийство за всю историю Запада. Так как в результате спецоперации пострадали «плохие» немцы, высокоморальные сторонники «праведной войны» оставляют эту широкомасштабную трагедию без внимания.

Стоящий за дрезденским аутодафе Уинстон Черчилль, который впоследствии отрицал своё отношение к инциденту со свойственным его характеру и натуре крючкотворством, почитается в учебных заведениях и католиков, и протестантов. Черчилль предстаёт образцом «великого политического деятеля западной цивилизации».

Справедливость такой оценки вызывает сомнение. Дрезден находится в Саксонии, а англичане относятся к саксонцам и норманнам (по крайней мере, так было в 1945). Дрезденское братоубийство стало результатом безумия британских и американских представителей «западной сифилизации». Черчилль выступает в роли положительного персонажа, и мошенническое сокрытие его истинной сути влияет на отношение молодого поколения к истории.

Место, где была сделана фотография, на которой запечатлены тела погибших гражданских, теперь отмечено памятным камнем, воздвигнутым послевоенным правительством Германии. Надпись на камне гласит: «Германия принесла миру войну, и на этом месте война вернулась в Германию».

Понимают ли недалёкие авторы эпитафии, что они оправдывают терроризм? США «принесли войну» в Ирак. Имеют ли право иракцы устраивать в отместку теракты, направленные против гражданского населения Штатов? Большевики, многие из которых принадлежали к еврейскому народу, «принесли войну» в христианскую Россию. И всё же Гитлер не имел права на истребление мирных евреев. Уничтожение ни в чём не повинных гражданских недопустимо в любом случае, будь то конфликт с ИГИЛ на Среднем Востоке или военные действия Британии и США в историческом сердце Саксонии.

С фотографией связана и ещё одна история. Немецкий солдат Ханс фон дер Хайде в 1985 году связался с автором статьи, и в своём видеопослании рассказал, что в американском лагере для военнопленных ему и другим солдатам довелось увидеть свидетельства ужасных «военных преступлений Германии». Американцы демонстрировали пленным фотографии жертв Освенцима, среди изображений оказался и опубликованный в статье снимок. Один из присутствующих пленных немецких солдат хорошо знал окрестности Саксонии и прокричал лагерному начальству правду: «Эти люди погибли в Дрездене, а не в Освенциме!»

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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