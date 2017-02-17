Германская разведка не обнаружила доказательств вмешательства России

После нескольких месяцев политически мотивированного расследования, немецкие спецслужбы не смогли найти ни одного веского подтверждения причастности Москвы к кибер-атакам или кампаниям по вбросу дезинформации, направленным на подрыв демократического процесса в Германии. Канцлер Ангела Меркель распорядилась начать новое расследование.

В прошлом году две главных разведслужбы Берлина, Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральная служба разведки (BND), коллеги американских ЦРУ и ФБР, начали совместное расследование с целью сбора доказательств обвинений России во вмешательстве в германскую политику и попытках повлиять на исход выборов в Германии в сентябре нынешнего года.

Как и подавляющее большинство американцев, сидящих на голодном информационном пайке официальных СМИ, большую часть жителей Германии заставили поверить в то, что путем компьютерного взлома и «пропаганды» Кремль вмешивался в недавние выборы в США и помог Дональду Трампу стать президентом.

Германские спецслужбы редко «кусают руку, которая их кормит», и понимают, что на самом деле заказ исходит от офиса ЦРУ в Берлине, а общее руководство осуществляется штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Однако, на этот раз, неожиданным образом отойдя от обычной практики, аналитики BND и BfV решили поступить как взрослые люди, отвечающие за свои поступки.

В то время как бывший директор ЦРУ Джон Бреннан уговорил своих аналитиков прибегнуть к вялой и бездоказательной аргументации и заявить, что согласно их «оценке», Россия пыталась повлиять на выборы в США в пользу Дональда Трампа, берлинские спецслужбы установили отсутствие каких-либо доказательств и на данный момент завершили свое расследование.

Итак, что же делают влиятельные чиновники, когда подчиненные приходят с «неправильными» выводами? Они приказывают аналитикам и следователям вернуться к работе и продолжать ее до тех пор, пока не будут получены «правильные» ответы. И в этом случае исключения из правила не произошло. В отсутствие доказательств компьютерных взломов, направляемых из Кремля, немцы теперь выбрали метод, с помощью которого нужная информация может быть состряпана гораздо легче.

Согласно информации Süddeutsche Zeitung, офис канцлера Меркель распорядился о проведении нового расследования. Примечательно, что «группа психологических операций» под совместным руководством обеих разведслужб Германии будет пристально изучать содержание сообщений российских информационных агентств о событиях в Германии. Можно ожидать, что любая статья, где Владимир Путин не изображен «в костюме дьявола», будет расценена как «российская пропаганда».

Остается неясным, каким образом германской ежедневной газете Süddeutsche Zeitung удалось раздобыть заключение совместного расследования, и даже имеется ли у редакции полная 50-страничная копия итогового отчета. Исходя из того, что сумела узнать газета, аналитики, похоже, были готовы предоставить начальству желаемое заключение, но доказательств просто не было. Статья цитирует одного эксперта по вопросам безопасности, заявившего, что «мы были бы рады показать России желтую карточку». Этот футбольный термин означает предупреждение о недопустимом поведении. Затем источник посетовал: «мы не обнаружили никакого дымящегося пистолета».

По словам Süddeutsche Zeitung, изначально BND и BfV планировали опубликовать выдержки из своего засекреченного доклада о расследовании, но теперь не ясно, когда будет опубликован полный отчет, если это вообще произойдет.

На следующий день после выхода статьи в газете, некоторые другие информационные источники кратко сообщили об этом факте. Такие издания как Newsweek и Politico уделили сенсации по три предложения. Поскольку результат не соответствовал желаемому выводу «Россия виновата во всем», история «скоропостижно скончалась».

Если американцы и узнали об этих новостях, то скорее всего, благодаря каналу RT. Нужны ли еще какие-нибудь объяснения, почему RT America и RT International так ненавидят правительство США и ведущие американские СМИ? Многие американцы постепенно начинают понимать, что они не могут рассчитывать на американское сетевое и кабельное телевидение как источник достоверной информации, и настраиваются на RT, чтобы по крайней мере услышать другую интерпретацию важных событий.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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