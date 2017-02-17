Рубль растет, и никто не может объяснить почему

Российский рубль в 2017 году стал наиболее эффективной валютой среди стран с формирующимся рынком, и ни у кого нет убедительного объяснения причин, написали в четверг в своей аналитической заметке эксперты лондонского центра Capital Economics.

Рубль, который долгое время считался «нефтяной валютой» из-за своей устойчивой корреляции с ценами на нефть, вырос более чем на 5 процентов по отношению к доллару, опережая прирост бразильского реала и мексиканского песо.

За тот же период цена на нефть, торгуемую в США, упала почти на процент, а международный ориентир, нефть марки Брент, подешевела почти на 2 процента. Между тем, цена российской Urals слегка выросла.

На графике видно, что кривая курса рубля отклонилась от кривой цены на нефть. Аналитики Capital Economics признают, что у них нет внятного объяснения этому усилению российской валюты.

Во-первых, надежды на ослабление санкций в значительной степени рассеялись. На прошлой неделе двухпартийная группа американских сенаторов внесла законопроект, который в случае принятия еще более затруднит для Трампа отмену санкций, которые были изначально введены в отношении России администрацией Обамы в ответ на присоединение Крыма в 2014 году.

Во вторых, рост курса совпал с возобновлением закупок валюты российским Центральным Банком, что побудило многих наблюдателей предсказывать ослабление отечественной валюты.

В конце 2014 года Россия израсходовала значительные суммы из своих валютных резервов, чтобы развернуть вспять или хотя бы замедлить стремительный спад национальной валюты. В конце концов в ноябре того же года Центральный Банк объявил о введении плавающего курса рубля, а приблизительно через месяц его курс достиг рекордно низкой отметки в 80 рублей за доллар.

Некоторые аналитики связывают укрепление российской валюты с ее относительно низкой оценкой, а также с зарождающимся процессом восстановления экономики. Валовый внутренний продукт (ВВП) страны по официальным данным сократился в четвертом квартале прошлого года всего на 0,4 процента, что стало лучшим показателем с конца 2014-го.

Однако, группа аналитиков Capital Economics считает эти аргументы неубедительными и показными. Рубль был очень слабым с 2014 года, пишут они. И, как большинство экономистов, они предсказывали возвращение российской экономики к росту в 2016 году, которого не произошло.

Поскольку в настоящее время отсутствуют какие-либо фундаментальные факторы силы рубля, эксперты полагают, что в скором времени курс вернется к своей привязке к ценам на нефть. Они предсказывают рост цены на Urals до 57 долларов к концу 2017 года. Это соответствует курсу рубля к доллару на уровне 57,5, лишь незначительно выше, чем нынешний показатель 57, 6 рублей за доллар.

Президент Дональд Трамп неоднократно обещал укрепить отношения с Россией. Однако, скептицизм в Конгрессе, а также недавняя отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна, за его якобы имевшую место ложь о своих контактах с российской разведкой, поставили намерения Трампа под вопрос.

Со своей стороны, российский президент Владимир Путин, по-видимому, испытывает Трампа. Недавно, как сообщала газета New York Times, Россия развернула новые крылатые ракеты в нарушение договора о контроле над вооружениями. А в четверг российский разведывательный корабль находился, как сообщил CNN, в 50 километрах от побережья Коннектикута.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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