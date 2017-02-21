В американских школах детей знакомят с законом, лишающим парней презумпции невиновности при обвинении в изнасиловании

Даже взрослым не понятен концепт «подтверждения согласия», поэтому они учат калифорнийских десятиклассников тому, что следует произносить слово «да» через каждые десять минут во время секса, иначе формально подобные действия будут считаться изнасилованием.

Концепт появился в государственном законе в октябре 2015, и до сегодняшнего дня Калифорния оставалась единственным штатом, в школах которого ученикам объясняли смысл выражения «да значит да». Штат Мэриленд стремится стать следующим.

По сообщениям Washington Post, в палате делегатов рассматривается билль (HB 365), согласно которому будет запущен проект в округе Монтгомери вблизи Вашингтона.

Проект призван в 2017-2018 учебном году донести до учащихся определённых классов общественных школ смысл подтверждения согласия. Издание Washington Post утверждает, что это только начало. Члены законодательного собрания Ариана Келли и Мэрис Моралес стремятся создать документ, согласно которому проект мог бы быть осуществлён не только в округе, но и во всём штате.

«Подтверждение согласия» трактуется как «прозрачное недвусмысленное осознанное и добровольное соглашение между всеми участниками каждого из действий сексуального характера».

Местные органы управления образованием будут обязаны разъяснять значение концепта семиклассникам и десятиклассникам. Каждый округ имеет право на выбор собственного подхода к проведению подобных уроков, которые должны соответствовать возрасту учеников.

Журналисты издания упустили из виду, что концепт, в сущности, заставляет обвиняемого, в роли которого в большинстве случаев выступает мужчина, доказывать свою невиновность.

В статье приведены слова президента Национальной коалиции мужчин, который считает, что подтверждение согласия популяризируется «теми, кто мужчин недолюбливает».

Содержание соглашения вызывает вопросы и у более известных и не столь радикально настроенных критиков, среди которых Фонд защиты права на образование и женская правозащитная организация округа Мэриленд, выступающая против оскорбительных и насильственных действий. Они заявляют, что проект чересчур упрощает судебный процесс.

Представители Фонда защиты права на образование утверждают, что проект подтверждения согласия не разъясняет учащимся, за какие конкретно действия они могут быть наказаны. На взгляд специалистов, в документе не хватает конкретики: за «каждым из действий сексуального характера» может скрываться всё что угодно – от смены сексуальной позиции до отдельно взятого поцелуя или прикосновения перед контактом. От подобной неточности формулировок страдает и документ, вступивший в силу в штате Коннектикут прошлым летом.

Во время обсуждений член законодательного собрания Кевин Б. Хорнбергер, представляющий округ Сесил, чтобы не допустить распространения действия документа на территории всего штата, обратился не к содержанию проекта, а к особенностям федеративного устройства. По его словам, то, что получает одобрение в округе Монтгомери, не обязательно подходит округу Сесил или любому другому округу в штате. Хорнбергер отметил и сильную сторону проекта, подчеркнув, что подобный эксперимент располагает к дальнейшему обсуждению концепта подтверждения согласия.

Хорнбергер и сам разъяснял студентам университетов значение подтверждения согласия. Вероятно, ему не довелось быть обвинённым в изнасиловании спустя месяц после свидания, которое не представляло собой бесконечный поток утвердительных ответов.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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