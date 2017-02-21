Союз Пакистана, Турции, Китая и России может изменить мир. Пакистану следует взять несколько уроков по управлению страной у Турции.

Эти мысли были высказаны участниками пятьдесят седьмой конференции на Пакистанском форуме в воскресенье. Тема конференции – «Влияние попытки военного переворота в Турции на Пакистан».

Среди спикеров были бывший министр юстиции сенатор Сайед Мохаммед Зафар, бывший государственный министр Каюм Низами, Фаррух Сохаил Гоинди, бывший советник МВФ Халид Махмуд Салим, профессор Фарзана Рашид и другие. Участники конференции говорили о социальной и политической обстановке в Турции и об ее отношениях с Пакистаном.

Сенатор С.М. Зафар заявил, что попытка военного переворота в Турции никаким образом не повлияет на Пакистан, так как пакистанскому правительству не удалось справиться с общественными ожиданиями, в то время как Турции удалось изменить социально-экономическое развитие в стране. Поэтому в Турции люди относятся с уважением к своему правительству, и Пакистану следует взять у него несколько уроков государственного управления. С.М. Зафар предположил, что Пакистан, Турция, Китай и Россия могли бы объединиться и сотрудничать друг с другом во всех областях. Он также сказал о том, что все больше людей выступают за учреждение военных судов в Пакистане.

Фаррух Сохаил Гоинди сказал о том, что в сравнении с пакистанской турецкая политическая структура очень прочная. Граждане Турции относятся с уважением к пакистанцам, которые значительно способствовали созданию своего первого банка в Турции. Турки являются истинными борцами за независимость своей родины. Развитие современной Турции основывалось на двух лозунгах: «укрепление экономики» и «больше демократии». В Турции нет войны между исламом и богохульством. Религиозный терроризм в Турции появился совсем недавно, добавил Гоинди.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (Голосов нет)

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