Как России и Западу избежать военного обострения в Европе?

Со времён холодной войны различие во взглядах России и Запада не было столь велико, как сейчас. Тем не менее, у России и Запада имеются общие интересы, вопреки всем противоречиям. Как и в период холодной войны, США, Европа и Россия должны объединить усилия, чтобы предотвратить катастрофу, отражая атаки террористов и снижая риск военного (или даже ядерного) конфликта в Европе.

После событий 1989-1991 года Европа изменилась, и безопасность в Евро-Атлантическом регионе стала больше зависеть от многих государственных и негосударственных организаций. И всё же создателям общей системы безопасности не хватило настойчивости и изобретательности. В результате в Европе беспрепятственно разгораются политические и экономические кризисы, а уровень безопасности оставляет желать лучшего.

Так как никто из участников не готов взять инициативу на себя, ситуация лишь ухудшается. В результате атак террористов уже пострадали Москва, Беслан, Анкара, Стамбул, Париж, Ницца, Мюнхен, Брюссель, Лондон, Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон и другие города. И те, кто стоит за этими терактами, готовятся нанести новые удары. Тысячи людей погибло в Украине с 2013 года, и число жертв конфликта лишь растёт день ото дня. Ни в чём не повинные беженцы стремятся покинуть зону боевых действий на Среднем Востоке и в Северной Африке. Отношения России и Запада крайне неустойчивы, и любая случайность, ошибка или просчёт могут привести к военному обострению, а впоследствии и к войне.

Чтобы защитить общие интересы, следует продвигать фундаментальные, эффективные и быстро осуществляемые инициативы, разработанные с целью снизить риски, восстановить доверие и повысить уровень безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Подобные инициативы могут касаться пяти ключевых направлений.

Следует снизить вероятность использования ядерного оружия. Сегодня риск случайного или ошибочного запуска ядерных ракет чересчур велик. Начать не помешало бы с подписания соглашения между Россией и США о запрете ядерной войны, ведь в ней, как известно, победителей не будет. Подобный документ был подписан бывшими лидерами США и Советского Союза Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым. Это решение было воспринято с радостью в обеих странах и ознаменовало собой начало улучшения отношений.

Угрозу представляют и ядерные силы, находящиеся в режиме боевой готовности. Они способны нанести удар по цели за считанные минуты. Представители США и России могли бы начать переговоры, в результате которых можно было бы понизить готовность для определённого процента ядерных сил. В паре с первым предложением это значительно снизит риск ядерной войны.

Нельзя допустить, чтобы ядерные разработки и радиоактивные материалы попали не в те руки. Так как ИГ ищет новые способы совершения терактов в Европе, Северной Америке и в других регионах, террористы вполне могут додуматься до применения «грязной бомбы» с ядерным зарядом. Необходимо, чтобы США, Россия и Европа обеспечили надежную защиту радиоактивных материалов по всему миру, чтобы совместными усилиями не позволить террористам завладеть ими. Многие предприятия, работающие с подобными ресурсами, крайне уязвимы, но к 2044 году уровень их безопасности повысится.

Для того, чтобы снизить риск возникновения военных конфликтов, следует поддерживать более тесные связи между вооружёнными силами НАТО и России, в чём могло бы помочь создание специальной группы по преодолению кризиса. Эти начинания помогут ускорить возобновление диалога между военными США и России, а подобное взаимодействие должно проходить в условиях полной прозрачности и доверия со стороны обоих участников.

Следует снизить риск происшествий в воздухе, которые могут привести к политическим или военным конфликтам. Повышенная активность в регионах, где одновременно присутствуют войска России и НАТО, ставит под угрозу безопасность пассажиров гражданских авиарейсов. Для начала странам Балтийского региона следует уделить «должное внимание» разработке регламента для пилотов истребителей, заметивших пассажирский самолёт. Более тщательная техническая поддержка авиаперелётов значительно снизила бы риск воздушных столкновений.

Сегодня взгляды Европы, США и России касательно некоторых важных вопросов расходятся. Но эти противоречия не должны стать препятствием для создания новой политической обстановки, основанной на общих интересах. С её помощью можно было бы выровнять отношения и укрепить безопасность в Евро-Атлантическом регионе. Приведённые выше предложения вполне осуществимы и могли бы быть полезны, так как действовать нужно уже сейчас.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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