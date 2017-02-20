Конгрессмен: теневое правительство толкает Трампа к конфликту с Россией

Член Палаты представителей республиканец Томас Мэсси заявил в пятницу о том, что тайные силы в федеральном правительстве действуют с целью нанести вред Белому Дому.

В ходе дискуссии об ушедшем в отставку советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, Мэсси поставил под сомнение истинную проблему, стоящую за возникшими противоречиями.

Тревожно, заявил парламентарий, что сотрудники спецслужб допускают нелегальную утечку информации о должностных лицах администрации в прессу. «Мы знаем, что это незаконно, но кто-то в ФБР или АНБ сливает эту информацию, и это должно быть расследовано, – сказал Мэсси. – Кстати, АНБ является военной организацией, а Соединенные Штаты тем и отличаются от банановой республики, что президент у нас стоит выше военных. Если военные, то есть АНБ, действуют против президентской власти, это очень тревожно. Это начинает напоминать ситуацию в странах третьего мира».

По мнению конгрессмена, завершающей фазой этой игры является конфликт с Россией.

«Я не согласен с многими людьми здесь в Вашингтоне и, возможно, с некоторыми сторонниками Трампа, которые утверждают, что это была попытка администрации Обамы навредить администрации Трампа. Это пережитки прошлого. – сказал Мэсси. – Я опасаюсь, что здесь речь идет о чем-то более серьезном. Боюсь, что это попытка людей, которые хотят провокаций в отношении России или других стран, подтолкнуть президента в этом направлении. Другими словами, я не думаю, что здесь имеет место конфликт «Обама против Трампа». По-моему, на самом деле речь идет о конфликте «государство в государстве против президента», законно избранного президента».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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