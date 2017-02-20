Обоснование отставки Флинна в американских СМИ трещит по швам

Версия ведущих американских СМИ о недопустимых и даже предательских связях между ушедшим в отставку советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном и Россией разваливается по мере выяснения истинных фактов. Канал CNN сообщил, что ФБР не будет проводить никакого уголовного расследования по факту телефонного разговора Флинна с послом России в США.

Подпись к изображению: Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн



«Главная новость заключается в том, что согласно сообщению CNN, ФБР не только не намерено проводить дальнейшее расследование или судебное преследование в отношении Флинна, но и его интервью ФБР названо «правдивым и прошедшим в духе сотрудничества», — написал Патрик Пул в статье для PJ Media.

На глазах разваливается и достойная желтой прессы сенсационная выдумка, якобы «предвыборная кампания Трампа была пронизана многочисленными контактами с российской разведкой», сообщается в New York Times. Ведущие СМИ «решили раскрутить это сообщение в NYT в качестве окончательного доказательства того, что Трамп был причастен к «компьютерным взломам в ходе предвыборной кампании, – написал Пул. – «Разумеется, репортаж гласил… прямо противоположное».

«Американские правоохранительные органы и спецслужбы перехватывали переговоры примерно в то же время, когда они искали доказательства того, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы путем взлома сервера Национального комитете Демократической партии, заявили трое из опрошенных должностных лиц, – говорилось в сообщении New York Times. – Спецслужбы стремились выяснить, был ли предвыборный штаб Трампа в сговоре с русскими и предпринимались ли какие-либо иные попытки повлиять на выборы. Должностные лица, опрошенные в течение последних недель заявили, что они не обнаружили никаких доказательств подобного сотрудничества».

В статье Адама Кредо из Washington Free Beacon высказывается предположение, что «дискредитация Флинна была организована бывшими чиновниками Обамы, обеспокоенными в связи с сохранностью секретов катастрофической сделки с Ираном». Источник, занимающий должность консультанта и имевший отношение к борьбе вокруг соглашения с Ираном в 2015 году, сказал Free Beacon, что администрация Обамы «опасалась, что Флинн разгласит секретные договоренности с Ираном», гласило сообщение в этой газете.

«Администрация Обамы знала, что Флинн намеревался опубликовать секретные документы, связанные с иранской сделкой, которые взорвали бы их миф о том, что это была хорошая сделка, которая сдерживала Иран», – заявил источник. – Поэтому в декабре они начали работать со своими любимыми журналистами, организуя избирательную утечку компрометирующей и неполной информации о Флинне».

«После инаугурации Трампа некоторые из этих людей сохранили свои посты, а некоторые начали работать извне, и они сотрудничали с целью навредить Трампу, – добавил источник, подробно описав серию утечек информации из Белого Дома в течение последних недель, направленных против Флинна. – Его отставка была их первой крупной победой, но если люди Трампа не возьмутся всерьез за кадровую чистку, она будет не последней».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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