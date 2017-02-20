New York Times: у Белого Дома есть секретный план отмены антироссийских санкций путем шантажа украинского президента

Помощники президента Дональда Трампа разработали и передали Белому Дому план отмены санкций, введенных против России, содержащий компромат на украинского президента Порошенко. По сведениям газеты The New York Times, личный поверенный Трампа Майкл Коэн передал Белому Дому «мирный план», который «проталкивали» бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт. Как сообщается, помощь в его разработке оказывали деловой партнер Трампа Феликс Сейтер и украинский парламентарий Андрей Артеменко.

«Многие люди будут называть меня российским агентом, американским агентом, или агентом ЦРУ, – сказал Артеменко в интервью NYT. – Однако, как можно найти хорошее решение для урегулирования ситуации между нашими странами, если мы не будем разговаривать?»

Как сообщается, план содержит компрометирующие сведения, такие как «названия компаний, данные о банковских переводах», которые могли бы привести к отставке украинского президента Петра Порошенко.

Не вполне понятно, был ли Трамп в курсе по поводу этого плана, но Коэн заявил New York Times, что не обсуждал его с президентом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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