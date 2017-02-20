Опрос института Гэллапа: Жители четырех стран НАТО в случае военной угрозы обратились бы с просьбой о защите к России

В ходе опроса института Гэллапа жители четырех стран НАТО в ответ на вопрос, какую военную силу они хотели бы видеть сражающейся на своей стороне в случае нападения, назвали Россию.

Это стало одним из неожиданных результатов многонационального социологического исследования, результаты которого были опубликованы как раз перед состоявшейся в пятницу ежегодной встречей Трансатлантического сообщества безопасности в Германии, посвященой анализу сдвигов в военных альянсах, сформировавшихся после окончания холодной войны. Эти проблемы вновь попали под пристальное внимание в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

До сих пор подавляющее большинство стран, опрошенных Институтом Гэллапа, выбирали в качестве защитника в случае нападения Соединенные Штаты Америки, считая, что эта страна остается единственной военной силой в мире, обладающей поистине глобальным влиянием и многочисленными военными союзниками.

Однако, в ходе последнего опроса Китай и Россия указали друг на друга, респонденты в истерзанных войной Украине и Ираке разделились пополам, а еще четыре страны, входящие в возглавляемую США Организацию Североатлантического Договора, то есть НАТО, – Болгария, Греция, Словения и Турция – решительно указали на Россию.

Наиболее предпочтительные союзники, выбранные жителями различных стран мира, для их защиты в случае военной угрозы



В то время как министр обороны США Джеймс Мэттис путешествует по Европе, доставляя членам НАТО «горькую пилюлю», послание с требованием увеличить военные расходы, либо в противном случае быть готовыми к ограничению поддержки со стороны США, опрос общественного мнения демонстрирует постепенную политическую переориентацию мира вокруг различных полюсов безопасности. Такое мнение высказал вице-президент исследовательской ассоциации WIN/Gallup International Канчо Стойчев.

«Не удивительно, что русские и китайцы выбрали друг друга, однако, это новое явление, – сказал Стойчев. — Это говорит нам об одном очень важном факте: политика США на протяжении последних 20 лет привела Россию в объятия Китая, что весьма странно, потому что Россия в сущности является частью Европы».

В то же время, некоторые результаты опроса в европейских странах НАТО показали, что их основные ориентиры в сфере безопасности переместились за пределы альянса, сказал он. Так, например, Болгария и Греция видят источник наибольшей угрозы для своей безопасности в Турции. Хотя Турция также входит в состав НАТО и теоретически является их союзником, ее вторжение и оккупация Северного Кипра в 1974 году показала, что эти страны не могут рассчитывать на защиту НАТО, поэтому они указали на Россию.

Аналогичным образом в Западной Европе некоторые члены НАТО, по словам Стойчева, все больше полагаются на другие европейские страны в качестве своих потенциальных защитников в случае опасности. Хотя 30 процентов бельгийцев остановили свой выбор на США, большее количество респондентов предпочли европейских партнеров. Двадцать пять процентов опрошенных назвали Францию, а еще 12 процентов – Британию. В Швеции количество выбравших Британию (29 процентов) оказалось почти таким же, как и проголосовавших за Соединенные Штаты (31 процент).

Канцлер Ангела Меркель, которая выступала в субботу на Мюнхенской конференции а затем встречалась с вице-президентом США Майком Пенсом, предостерегала Соединенные Штаты против отступления от своей глобальной роли и настаивала на том, что НАТО является источником американской мощи и влияния. Выступая перед репортерами в Берлине, она сказала, что Германия готова в конечном итоге довести свои военные расходы до целевого показателя в 2 процента ВВП, но в то же время «не менее важными являются вопросы помощи развивающимся странам, предотвращения кризиса, и некоторые другие».

В то время как нынешние политические и экономические реалии означают, что для достижения 2-процентного рубежа, которого требует Мэттис, большинству стран НАТО понадобятся годы, «европейцы до смерти напуганы» возможностью крушения НАТО на фоне все более напористой внешней политики России, сказал декан Школы экономики университета Санкт-Галлена в Швейцарии Джеймс Дэвис, выступая в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если вы что-нибудь знаете об истории последних 200 лет в Европе, сделанное на этой неделе объявление о том, что румыны и чехи намерены поставить свои основные воинские подразделения под командование Германии, является в определенной степени шокирующим», — сказал Дэвис.

Кроме того, хотя эти опасения должны содействовать сближению членов НАТО, существует так много разногласий в восприятии угрозы и других сил, разделяющих эти страны, что этого может не произойти, добавил Дэвис. Он также отметил, что опрос института Гэллапа отражает раскол между миром православного христианства и западного христианства. В результате православные Греция и Болгария сделали выбор в пользу России, а Украина и Босния Герцеговина, разделенные в религиозном отношении, раскололись пополам в своем выборе.

Католическая Словения, которой в основном удалось избежать жестоких войн, сопровождавших расчленение Югославии в 1990-х годах, оказалась исключением, поскольку она незначительным большинством голосов отдала предпочтение России. Это же справедливо и для Румынии, преимущественно православной страны, которая проголосовала за США. По словам Дэвиса, эти сдвиги и переломы распространяются далеко за пределы Балкан.

«В своей преподавательской работе я имею дело с 18-летними студентами, и я могу вам сказать, что для них старые добрые времена, когда существовала солидарность перед лицом советской угрозы, являются древней историей», — рассказал Дэвис. Он также добавил, что общепринятое мнение в европейских странах, согласно которому США должны играть лидирующую роль в мире, в значительной степени разрушилось в результате войны в Ираке и вполне может разрушиться еще больше в условиях президентства Трампа.

В ходе исследования WIN/Gallup International были опрошены 1000 человек в каждой из 66 стран мира в период между октябрем и декабрем 2016 года. Погрешность опроса составляла плюс-минус 3,5-5 процентов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x