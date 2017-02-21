Россия нужна Трампу не меньше, чем США — Путину

Неутихающий в Вашингтоне ажиотаж по поводу связей членов команды Дональда Трампа с Россией отвлёк всё внимание от первой проверки на деле, которой подверглись предвыборные обещания нынешнего американского президента наладить отношения с Москвой. В четверг прошла первая официальная встреча представителей обеих сторон: министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном на саммите G20, который проходил в Бонне.

И выбор нейтрального места встречи (в бывшей столице ФРГ часто проводятся мирные дипломатические переговоры), и участники (которые являются признанными мастерами своего дела) исключили появление неприятных сюрпризов, хотя в современном мире без этого обходится редко.

Затем дипломаты направились в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности, где без сомнения вспомнили о том, что ровно десять лет назад на подобной встрече Владимир Путин произнёс свою мюнхенскую речь, в которой раскритиковал действия Запада и в особенности – экспансию НАТО. Двумя годами позже в Мюнхене вице-президент из Администрации Обамы Джо Байден предложил безрезультатную «перезагрузку».

По прошествии десяти сложных лет бывший управляющий нефтяной компании Тиллерсон старается изменить отношения с Россией. Эти скромные по своей форме встречи зададут тон дальнейшего сотрудничества. Налаживание отношений с Россией стало основополагающим и вызвавшим бурное обсуждение аспектом предвыборной кампании Трампа. Отставка советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна, который не успел пробыть на посту и месяца, наглядно показала, насколько сильны сомнения в Вашингтоне по поводу нормализации отношений с Москвой. Многие люди, в том числе и в высших кругах, надеются, что попытки сближения обернутся неудачей.

Трамп продвигает свою политику в отношении России, и в этом он не колеблется с самого момента избрания, поэтому, скорее всего, Тиллерсон должен был найти основу для сотрудничества и не делать ничего такого, что вызвало бы разлад на раннем этапе. Судя по всему, Лавров, осторожный и очень опытный дипломат, получил схожие инструкции.

Взаимные обвинения в связях с Россией, которые в последнее время звучат в Вашингтоне, заставили наблюдателей забыть об интересах, которые преследует Путин в сотрудничестве с США. Горячо обсуждалась законная и незаконная помощь Кремля, который содействовал Трампу с самого начала и обеспечил его победу.

Доказательства подобных действий вызывают очень много вопросов, однако в Кремле поддерживают намерения Трампа в улучшении отношений с Россией и заинтересованы в этом не меньше его. К примеру, Путин решил не принимать ответные меры после высылки российских дипломатов из США, которую организовал Обама в последние дни своего президентства. Следует заметить и крайнюю осторожность, с которой Москва подходит к взаимодействию с Вашингтоном с момента избрания Трампа. Со стороны России не было ни заявлений, ни действий, способных повредить попыткам наладить отношения. Подобное затишье позволяет предположить, что Путин инвестировал в обновление отношений России и США столько же политического капитала, сколько и Трамп, и понесёт значительные убытки, если ничего не выйдет.

Новый президент США сейчас переживает, возможно, тревожные для себя времена, но президент России рискует гораздо большим в случае, если отношения двух стран не наладятся.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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