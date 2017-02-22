Довольно вздора о России

На прошлой неделе ведущие американские СМИ и многие политологи использовали довольно экстремальную гиперболу, охарактеризовав контакты Майкла Флинна с русскими как «потенциально предательские». Подобным образом они высказывались и о якобы имевших место многочисленных контактах предвыборного штаба Трампа с Россией. За всем этим стоит довольно простая идея: Россия является врагом или воплощением зла, и ее следует как минимум держать на почтительном расстоянии.

Президент Трамп и его команда не согласны с этой простой идеей. Они считают, что мир будет намного более безопасным и процветающим, если мы сможем найти общий язык с русскими (и с китайцами) и уделить наше «менее дружественное» внимание более достойным объектам.

Либеральная элита на обоих побережьях США весьма обеспокоена таким подходом новой администрации. Ведь, в конце концов, разве Барак Обама не двигался подобным курсом, что завершилось полным провалом? Разве Владимир Путин не является воплощением зла?

«Перезагрузка» Обамы провалилась по нескольким причинам: во-первых, Обама оказался плохим переговорщиком, во-вторых, Америка настаивала на своем праве читать России лекции о ценностях и морали, и в-третьих, Америка отказалась признавать и уважать интересы России. Невозможно осуществить успешную «перезагрузку», если вы настаиваете на том, что все должно происходить исключительно по-вашему. Умение слушать партнера не входило в число достоинств Обамы. Барак Обама был известен тем, что говорил людям по другую сторону стола переговоров, что он лучше них знает, в чем на самом деле заключаются или должны заключаться их интересы. Именно таков был подход Обамы. Это мешало ему договариваться с республиканцами в Конгрессе, и таким же образом привело к провалу в отношениях с Россией.

Трамп принадлежит к совершенно иному типу политиков: он хороший переговорщик, он готов, хочет и может признавать и уважать интересы другой стороны, и он понимает, что этическая система русских основана на принципе «цель оправдывает средства».

Возьмем яркий пример: Украина. Американские комментаторы почти никогда не упоминают о стратегических интересах, которые привели к захвату Крыма и поддержке беспорядков на Донбассе: большая часть военной мощи России зависит от объектов и заводов, расположенных в обоих этих регионах. Свержение украинского президента (да, он бежал, но русские рассматривают это как свержение) три дня спустя после того, как Америка и Россия договорились о переходном процессе, разумеется, было воспринято Россией, и в частности Путиным, как прямая угроза российской военной машине. Если признать за ними право считать, что их собственные военные объекты оказались под угрозой, то все дальнейшие действия России следует признать оборонительными. До тех пор, пока Америка не подойдет к украинской проблеме с пониманием того, что русские считают оборонительными те же действия, в которых мы видим наступление и агрессию, мы будем оставаться в натянутых отношениях.

Если цель состоит в том, чтобы достичь взаимопонимания с русскими, на котором может быть построена платформа для дальнейшего развития отношений, это требует многочисленных переговоров и обсуждений. И эти беседы вовсе не являются признаками того, что русские «коррумпировали» администрацию, как и ранее предвыборную кампанию Трампа. Это также не означает, что у Путина «что-то есть» на Трампа.

Россия и Путин – потенциальные источники нестабильности во всем мире. Поэтому в интересах Америки работать в целях минимизации их воздействия. А такая работа заключается в диалоге и поиске общего языка.

Мы должны перестать относиться к словам «Россия» и «Путин» как к символам зла. Мы должны признать, что они являются значимой частью мира, имеющей собственные ценности, отличные от наших.

Хороший продавец недвижимости – это тот, кто сумеет добиться, чтобы покупатель увидел себя хозяином продающейся собственности. Чтобы этого достичь, необходимо быть открытым к восприятию точки зрения покупателя, пытаться понять эту точку зрения и апеллировать к ней, представляя предмет продажи.

Дональду Трампу не нужно «продавать» что-либо американскому народу (по крайней мере, на данный момент). Ему не нужно «продавать» мир и процветание остальной части земного шара. Этого не добиться с помощью чтения американских лекций. Путь к миру лежит через диалог и взаимное изучение. Триумвират, включающий Америку, Россию и Китай может положить конец очагам региональной нестабильности, которые угрожают всем нам: ДАИШ, Иран и Северная Корея.

Как мы пели в 70-х: «все чего мы просим – дайте миру шанс». Это значит, что необходимо остановить безумную идею, что «разговоры» с Россией – это проблема. Америка должна понять, что это вовсе не проблема, а возможность, причем, исключительной важности.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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